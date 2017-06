Von Matthias Reichle

Silz – In Stams wurde vor drei Jahren das Stamser Dorftaxi installiert – kurz „Staxi“ genannt. In Tarrenz folgte im vergangenen Jahr das Seniorentaxi. Heuer gehen nun auch die Gemeinden Silz und Nassereith unter die kommunalen „Taxibetreiber“.

Beide haben Elektrofahrzeuge bestellt, die im August ausgeliefert werden sollen. Die Projekte stehen kurz vor ihrer Umsetzung. „Wir haben inzwischen 30 freiwillige Fahrer beeinand’“, berichtet der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll.

Mit dem Seniorentaxi können künftig nicht nur Einkäufe in Nassereith erledigt werden, der Dienst fährt für Arztbesuche auch bis nach Imst und Mieming – und wenn es der Zeitplan zulässt, sogar nach Telfs zum Ärztehaus. Man ist jedenfalls gerüstet. In der Gemeinde wurde eine Schnellladestation eingerichtet, um den Akku in der Mittagspause wieder zu füllen.

Wie viel das Taxi kostet, habe man noch nicht festgelegt, so Kröll. Der Betrag soll aber relativ gering sein, so wie in Silz. Rund einen Euro soll die Fahrt kosten. Auch dort erwartet man das Elektrofahrzeug Anfang August, wie Bürgermeister Helmut Dablander bestätigt. Allerdings wolle man Taxi­unternehmer keine Konkurrenz machen. Die Fahrten sollen sich auf das Gemeindegebiet und auf die Wochenenden beschränken. Der Dienst steht an den Vormittagen bis 13 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus wird auch das Essen auf Rädern mit dem E-Taxi ausgeliefert. Bisher haben sich sechs ehrenamtliche Fahrer gemeldet – Dablander hofft, dass noch weitere dazukommen.

In Stams ist man mit dem bisherigen Erfolg des Staxi zufrieden, wie Bürgermeister Franz Gallop betont, der selbst aushilfsweise als Chauffeur unterwegs ist. Das Angebot der Fahrten zum Arzt und zum Einkaufen sei sehr beliebt und werde gut angenommen. Ein Problem sei die Leistung des Elektrofahrzeugs im Winter, weshalb man derzeit darüber nachdenke, ein neues Fahrzeug anzuschaffen.

Seit April 2016 ist auch das Tarrenzer Seniorentaxi unterwegs – und es läuft „phänomenal“, wie Bürgermeister Rudl Köll erklärt. „Wir haben 30 ehrenamtliche Fahrer“ – und es melden sich immer wieder neue. „Von der Bevölkerung wird das Angebot sehr wohlwollend aufgenommen.“ Die Struktur hat sich dabei bewährt. Organisiert wird das Projekt wie in Silz von der Vinzenzgemeinschaft. Die Hauptzeit der Fahrten zu Arztbesuchen, zur Apotheke und zum Einkaufen ist am Vormittag. Am Nachmittag fahren die Senioren zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Die Kosten belaufen sich in Tarrenz dafür auf 1,50 Euro pro Fahrt.