Wien – Mit einem deutlich stärkeren Verkehrsaufkommen rechnen die Verkehrsexperten am kommenden Wochenende aufgrund des Sommerferienbeginns in fünf deutschen Bundesländern. Neuralgische Punkte mit hohem Staurisiko gibt es sowohl in Richtung Osten als auch in Richtung Süden.

In Tirol werden sich die Baustellenbereiche bei Kufstein/Kiefersfelden sowie bei Innsbruck auf der Inntalautobahn (A12) als Nadelöhre erweisen. Auch die Mautstelle Schönberg auf der Brennerautobahn (A13) wird zum Stau-Hotspot werden. Auf der Fernpassstraße (B179) werden vor den Tunnelportalen des Grenztunnels Vils/Füssen und des Lermoosertunnel die Autofahrer bis in den späten Nachmittag wesentlich mehr Zeit als geplant verbringen.

Transitrouten in Richtung Osten und Süden

Verzögerungen dürfte es auch auf der Westautobahn (A1) im Bereich zwischen Pöchlarn und Matzleinsdorf, auf der Ostautobahn (A4) ab dem Knoten Schwechat im Baustellenbereich und auf der Innkreisautobahn (A8) im Bereich des Sicherheitsausbaus Haag-Ried geben. In Richtung Süden sind vor allem die Phyrnautobahn (A9), die Tauernautobahn (A10) und die Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel Hotspots.

Starker Verkehr zum Donauinselfest

Von Freitag bis Sonntag steigt in Wien auch das traditionelle Donauinselfest. Auf den Zufahrten zur Donauinsel kann es daher im Bereich der Donauuferautobahn (A22) bei der Nordbrücke sowie bei der Anschlussstelle Reichsbrücke zu Verzögerungen kommen. Am Sonntag (25. Juni) beginnt ab 22 Uhr die Sanierung der A1 im Bereich Altlengbach in Niederösterreich bis vor den Knoten Steinhäusl in Fahrtrichtung Wien. Tagsüber wird dabei nur der erste von drei Fahrstreifen gesperrt sein, nachts wird der Verkehr einspurig geführt. Die Arbeiten werden spätestes kommenden Freitag (30. Juni) fertiggestellt sein.