Reutte – Viel Geduld sollten die Verkehrsteilnehmer ab kommender Woche für die Fahrt nach bzw. durch Reutte mitbringen. Bei wichtigen Terminen könnte ein Zeitpolster von Vorteil sein. Denn am Dienstag, den 27. Juni, beginnen in der Lindenstraße die Kanalerneuerungsarbeiten. Hierfür muss die Hauptverkehrsader für den Durchzugsverkehr komplett gesperrt werden. Um den totalen Verkehrsinfarkt zu vermeiden, werden zahlreiche Umleitungen ausgeschildert.

Die Lindenstraße (im Plan schwarz markiert) selbst ist bis Anfang Oktober gesperrt und lediglich für den Anrainerverkehr, dazu zählen auch Geschäftskunden, in Richtung Zentrum befahrbar. Auf Grund der Arbeiten ist das Parken in der Straße jedoch untersagt. Die Einbahn am Wolfsberg wird umgekehrt und in Richtung Zentrum geführt.

Von Lechaschau kommend in Fahrtrichtung Zentrum bzw. Innsbruck erfolgt die Umleitung von der Lechaschauer Brücke über die Anton-Maria-Schyrle-Straße – Dr.-Robert-Thyll-Straße – Lina-Thyll-Straße – Kög – Schoberstadl – und die Gossenbrotstraße hinaus zum Kreisverkehr in die Innsbrucker Straße (im Plan rechts rot markiert).

Für die Straße Schoberstadl wird während dieser Zeit eine Einbahnregelung in Richtung Gossenbrotstraße/Innsbruck erlassen. Die Zufahrt ist daher lediglich über die Kög möglich.

Vom Zentrum retour in Richtung Lechaschau und Höfen (im Plan türkis) wird über den Franz-Linser-Weg – Floriangasse – Anton-Maria-Schyrle-Straße umgeleitet.

Hierbei wird eine Einbahnregelung für die Floriangasse in Richtung Anton-Maria-Schyrle-Straße erlassen. Somit ist auch hier über den gesamten Zeitraum die Zufahrt nur über die Kög möglich.

All jene Verkehrsteilnehmer, die aus dem Lechtal oder dem Tannheimer Tal kommen bzw. von der Marktgemeinde aus dorthin wollen, werden über die Kög – Ehenbichl – Rieden dirigiert (im Plan lila).

Der Kanalbetreiber, die Elektrizitätswerke Reutte AG, hat unter www.eva-erdgas.at/baustelle-lindenstrasse eine Internetseite eingerichtet. Dort sind alle Ansprechpersonen angeführt sowie die neuesten Informationen zur Baustelle ersichtlich. (TT, fasi)