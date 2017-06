Innsbruck – Ein paar Wochen sind seit dem Mega-Stau in Tirol zu Pfingsten mittlerweile vergangen. Doch die verstopften Straßen von damals (zusammengerechnet waren es über 100 Kilometer Stau) werden Konsequenzen haben. Zumindest prüft das Land derzeit, wie ein solches Chaos künftig vermieden werden kann.

Nach dem Pfingstwochenende wurde auf Betreiben von LH Günther Platter (VP) und Verkehrsreferentin Ingrid Felipe (Grüne) eine Arbeitsgruppe eingerichtet. „Im Detail werden Varianten einer Blockabfertigung bzw. eines Dosiersystems – wie es bereits ähnlich am Fernpass eingesetzt wird – geprüft. Die Maßnahmen werden vorerst nur Lkw betreffen“, erklärt Simon Lochmann vom Büro Platter. Klar ist: Der Lkw-Verkehr soll durch kurzzeitige Anhaltungen entzerrt und die Autobahn entlastet werden. Das soll, so die Idee, den Verkehr flüssig halten und auch die Auf- und Abfahrten entlasten. Das System würde nur zum Einsatz kommen, wenn viel Lkw-Verkehr auf der Autobahn erwartet wird.

Es sollen auch jene Tage definiert werden, an welchen das Zusammentreffen mehrerer Faktoren für einen Stau zu erwarten sind – wie mehrere Feiertage und Fahrverbote in Italien. Ende Juli soll ein Zwischenbericht vorliegen. Schon im Herbst soll das Projekt an einem ausgewählten Tag in Echtzeit geprüft werden und Daten für eine „Verfeinerung“ liefern. Wo das stattfinden soll? Wahrscheinlich wird es die A12 im Großraum Kufstein betreffen. Gespräche mit Stellen in Bayern wurden bereits geführt – dorthin würde sich die Lkw-Kolonne ja stauen.

Unterdessen startet heute der Sommerreiseverkehr. In fünf deutschen Bundesländern ist Ferienbeginn – Experten erwarten, dass es bei Kufstein und Schönberg wieder zu Staus kommt. (mw)