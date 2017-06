Von Catharina Oblasser

Matrei – Blockabfertigung: Die gibt es nicht nur im Zillertal oder am Fernpass, sondern wegen steigender Frequenzen immer öfter auch am Felbertauern. Und zwar im Sommer, wenn der Urlauber-Schichtwechsel ansteht. „Dann müssen wir den Verkehr an der Nordseite des Tunnels anhalten. Die Ampel wird auf Rot gestellt, damit niemand mehr in den Tunnel hineinfährt“, sagt Karl Poppeller, Vorstand der Felbertauernstraße AG (FAG).

Da die Mautstelle nämlich direkt an die Südausfahrt des Felbertauerntunnels anschließt, gäbe es sonst einen Rückstau in den Tunnel hinein. Und das ist unerwünscht, weil gefährlich. Ist ein Schwung von Fahrzeugen an der Mautstelle abgefertigt, gibt es an der Tunnel-Nordseite grünes Licht für den nächsten Schwung.

Nun überlegt die FAG, die Mautstelle zu verlegen, um die Blockabfertigungen überflüssig zu machen. „Wir haben Grundstücke angekauft, die links und rechts der Zufahrt zum Matreier Tauernhaus liegen“, sagt Poppeller. Diese Flächen liegen etliche Höhenmeter und einige Straßenkilometer unter der aktuellen Mautstelle.

Allerdings ist das noch Zukunftsmusik. „Es ist ein langfristiger Plan“, sagt der FAG-Vorstand. Erst wolle man abwarten, in welche Richtung sich die Pläne für eine EU-weite Straßenbemautung entwickeln, bevor man viel Geld für eine Übersiedlung der Mautstelle in die Hand nimmt. „Es kann sein, dass wir in fünf oder auch in zehn Jahren Teil eines großen Systems sind, in dem alles elektronisch abläuft. Dann brächte es auch keine Mautner mehr“, so der Felbertauern-Vorstand.