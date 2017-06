Nassereith – Nassereith – Bereits Anfang Juni stürzten mehrere Felsbrocken auf die Fernpassstraße bei Nassereith. Am Montagabend gegen 21.30 Uhr lösten sich unweit derselben Stelle erneut Geröllmassen. Eine Mure erreichte die Straße und verlegte sie, eine weitere blieb in den Sicherungsnetzen hängen. Bis Dienstagabend war der Abschnitt für die Aufräum- und Sicherungsarbeiten gesperrt. Die Situation bei Nassereith bleibe aber auch weiter gefährlich, sagt Landesgeologe Gunther Heißel.

„Im Gebirge oberhalb der Nassereither Umfahrung hat es in letzter Zeit häufig und ergiebig geregnet. Durch die Wassermassen haben sich regelrechte Schluchten gebildet“, schildert Heißel die Gegebenheiten. Durch diese Schluchten dringe das Wasser in tiefere Gesteinsschichten vor und lockere sie. Bei heftigen Gewittern, wie jenem vom Montagabend, gebe das Gelände nach und Muren oder Felsbrocken würden zu Tal gehen.

Laut dem Landesgeologen wird die Lage aber nur richtig gefährlich, wenn es heftig regnet. „Wir werden in dem betroffenen Bereich zwei Betonleitwände aufstellen und die Fangnetze reparieren. Wenn nötig, bei starken Gewittern auch die Straße sperren. Ein Restrisiko ist in dieser Gegend derzeit aber nicht zu vermeiden.“

Um dem Gefahrenpotenzial kurzfristig entgegenzuwirken, ist es laut Heißel denkbar, die Betonwände als zusätzlichen Schutz stehen zu lassen, neue Fangnetze zu installieren und die alten in Stand zu setzen. Für langfristige Lösungen bedürfe es einer ausgewogenen Planung und entsprechender Geldmittel. „Das ist aber bestimmt nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren auf die Beine zu stellen“, meint der Landesgeologe.

Auch sonst kam es am Montagabend nach kurzen, aber heftigen Unwettern zu Zwischenfällen. Am Schwendberg etwa schlug ein Blitz in eine Stromleitung ein. Infolgedessen drang der Blitz über die Kabelleitung in drei Gebäude ein und verursachte dort erhebliche Schäden. Ein Brand in einem derzeit unbewohnten Ferienhaus wurde erst am Dienstagmorgen entdeckt, konnte aber schnell gelöscht werden. (bfk)