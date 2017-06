Wien — Der ÖAMTC erwartet für den Sommerreiseverkehr rund 600 Staus. Alfred Obermayr von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfahl am Dienstag in einer Aussendung, auf die Wahl der richtigen Reisezeit und das geeignete Entrichten von Mautgebühren zu achten. „In punkto Reisezeit sind Nachtfahrten zu bevorzugen", sagte der Experte.

„Außerdem sollte man vermeiden, in die großen Reisewellen aus Deutschland zu kommen", meinte Obermayr. Um den Staus an den Mautstellen auszuweichen, sollte man sich früh genug über die Möglichkeiten der Bezahlung auf den jeweiligen Routen informieren. Auf den Spuren für Videomaut- und Kreditkartenbezahlung verläuft die Abwicklung um einiges schneller als bei den Barzahlern.

Ein Nadelöhr dürften auch heuer die Grenzen werden. Im Vorjahr schlugen sich die Wartezeiten nach der Wiedereinführung der Kontrollen mit knapp zwölf Prozent des Stauaufkommens zu Buche. Vor allem Kroatien-Reisende sind zusätzlich von strengeren Kontrollen in Slowenien, der Schengenaußengrenze, betroffen.

Die wichtigsten Staupunkte: A1 (Westautobahn), Baustellenbereich bei Pöchlarn, sowie Großraum Stadt Salzburg

A2 (Südautobahn), Baustellen zwischen Wiener Neustadt und Grimmenstein, sowie Graz-Ost

A4 (Ostautobahn), Baustellenbereiche im Bereich Schwechat, zwischen Mönchhof und Nickelsdorf, sowie die Grenzstelle Nickelsdorf

A8 (Innkreisautobahn), Grenzstelle Suben

A9 (Pyhrnautobahn), Baustellenbereiche Tunnelkette Klaus, Selzthal Tunnel, zwischen Kalwang und Treglwang, sowie Grenzstelle Spielfeld (auch B67)

A10 (Tauernautobahn), Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg-Stadt, sowie Mautstelle St, Michael

A11 (Karawankenautobahn), vor dem Karawanken Tunnel

A12 (Inntalautobahn) , Grenzstelle Kufstein

A13 (Brennerautobahn) , Mautstelle Schönberg und Grenzübergang Brenner (auch B182)

A23/S2 (Südosttangente), zwischen Stadlau und Hirschstetten

S16 (Arlberg-Schnellstraße) , vor Langen und St.Anton am Arlberg (Ausfahrten vor dem gesperrten Arlbergtunnel)

B7 (Brünner Straße), Großraum Poysdorf

B179 (Fernpassstraße) , zwischen Füssen und Nassereith

B320 (Ennstalstraße), Baustellenbereich zwischen Liezen und Wörschach

Wirklich intensiv wird es am dritten Juli-Wochenende mit dem Urlauberschwung aus Nordrhein-Westfalen, erwartet die ÖAMTC-Mobilitätsinformation. Ab dann dürfte es kein Wochenende ohne Stau geben. Besonders heftig sollte das Wochenende von 29. und 30. Juli werden, wenn in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien beginnen, gleichzeitig aber auch bereits die ersten Urlauber die Heimreise antreten.

Im Rückreiseverkehr wird es an den ersten beiden September-Wochenenden so richtig eng. Zuerst kommen Ostösterreicher, Slowaken und Polen aus dem Urlaub zurück, dann werden Westösterreicher, Bayern und Baden-Württemberger für ein letztes Überschwappen der Reisewellen sorgen.

Großveranstaltungen im Sommer

Daneben sind auch einige Großveranstaltungen zu beachten: In Spielberg steht schon am zweiten Juli-Wochenende (7. bis 9. Juli) die Formel 1 auf dem Programm. Der Moto GP folgt am zweiten August-Wochenende (11. bis 13. August). Neben der Murtal Schnellstraße (S36) werden jeweils auch die Obdacher und die Friesacher Straße (B78/B317) betroffen sein. Beim Formel1 GP in Ungarn (28. bis 30. Juli) wird mit der Ostautobahn (A4) auch eine internationale Reiseroute von der An- und Abreise der Motorsportfans betroffen sein. Italienische Formel1-Fans werden auf der Route über den Grenzübergang Heiligenkreuz für Verzögerungen sorgen. Ebenfalls gleich zu Beginn der Ferien wird die Österreich Radrundfahrt ausgetragen - von 2. bis 8. Juli.

Die Festspiele in Bregenz (19. Juli bis 20. August) werden an allen Wochenenden zu Verzögerungen vor dem Pfänder- und City Tunnel auf der Rheintal Autobahn (A14), aber auch auf der L190 (Vorarlberger Straße) und der L202 (Schweizer Straße) führen. In Salzburg gehen die Festspiele vom 21. Juli bis 30. August über die Bühne. Bei den großen Musik-Festivals, dem Electric Love am Salzburgring (6. bis 8. Juli), dem Lake Festival im Bereich Schwarzlsee (10. bis 12. August) und dem Frequency in St. Pölten (15. bis 17. August) wird es an den An- und Abreisetagen zu Verzögerungen im regionalen Umkreis kommen. (APA)