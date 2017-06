© Dähling Heulende Martinshörner und lachende Kinder sorgten gestern in Zell für Lärm und Aufsehen. Beim Fußballplatz veranstaltete der Verein „Sicheres Tirol“ mit Obmann Karl Mark zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Zell und Mayrhofen, der Polizei Zell, der Mayrhofner Ortsstelle des Roten Kreuz und dem Verein „Therapiehunde – Mensch und Tier“ den ersten Kindersicherheitstag für Volksschulen. An die 450 Zillertaler Schulkinder kamen großteils per Zillertalbahn nach Zell. „Ihr sollt wissen, was sich hinter den Notrufnummern verbirgt, dass ihr immer Hilfe erwarten könnt und keine Angst vor der Polizei haben müsst“, sagte BH Michael Brandl. Die Kinder konnten auf dem Polizei-Motorrad und im Polizei-Hubschrauber Probe sitzen, lernten Suchtgift-Spürhund Nemo kennen und erlernten mit Therapiehund Bumblebee und seinen drei tierischen Kollegen den richtigen Umgang mit Hunden. Auch das Innenleben der Rettungswagen und der Feuerwehrautos sowie verschiedene Brandlöschübungen begeisterten die Kinder. Fotos: Dähling