Innsbruck – Am kommenden Wochenende starten die Schüler in Ostösterreich in die Ferien. Da viele so rasch wie möglich aus den Städten in den Urlaub fahren wollen, erwarten Verkehrsexperten vor allem am Samstag Verzögerungen auf Österreichs Straßen. Mega-Staus sollte es aber keine geben.

Da auch in vier deutschen Bundesländern sowie in der Slowakei, Tschechien, Polen und Belgien die Ferien beginnen und der Iron-Man in Klagenfurt stattfindet, werden die Hauptverkehrsrouten betroffen sein - vor allem die Südautobahn (A2) zwischen Wien und Wiener Neustadt, die Westautobahn (A1) zwischen Wien und St. Pölten sowie zwischen Ybbs und Pöchlarn, auf der Pyhrnautobahn (A9) Richtung Slowenien, auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Villach und auf der Karawankenautobahn (A11) Richtung Slowenien. In Tirol müssen sich Autofahrer auf der Brennerautobahn (A13) Richtung Bozen und auf der Fernpassstraße (B179) zwischen Füssen und Nassereith auf Verzögerungen einstellen.

Durch Grenzkontrollen kann es ebenfalls zu langen Wartezeiten bei der Ausreise kommen. Betroffen sind meist die Grenzübergänge Salzburg-Walserberg, Kufstein-Kiefersfelden, Suben in Fahrtrichtung Nürnberg und Nickelsdorf. (TT.com)