Von Marco Witting

Innsbruck — Er fahre immer dann mit dem Auto, wenn die größten Staus prognostiziert werden. Weil sich dann die anderen Reisenden von den Meldungen abschrecken lassen und die Straßen frei sind. Der Mann, der das sagt, ist Physik-Professor an der Universität Duisburg-Essen und erforscht seit Jahrzehten Staus und ihre Ursachen. Michael Schreckenberg ist der Stauforscher schlechthin. Und er sagt, dass die Autofahrer weniger im Stau stehen würden, wenn sie mehr miteinander kooperierten.

Auch gestern standen in Tirol wieder unzählige Reisende im Stau. Am Fernpaß und bei Kufstein/Kiefersfelden hieß es: Nichts geht mehr. „Für viele Menschen gehört der Stau zum Urlaub dazu. Spätestens wenn sie in ihrem Domizil sind, haben sie vergessen, wie lange sie vorher unterwegs waren", sagt der Stauforscher. Psychologisch würden die Lenker drei Phasen durchleben: „1. Man regt sich auf über die anderen. 2. Man fällt in eine Depression, weil man an der Situation nichts ändern kann. 3. Wenn man rauskommt, ist es wie eine Neugeburt und diese Erlösung löscht alle vorherigen Erinnerungen."

Doch was löst einen Stau aus, was hilft dagegen und was hält der Experte vom Befahren des Pannenstreifens und von Dosiersystemen für Lkw im Inntal? Schreckenberg hat überraschende Ansichten.

Ursache: „Die Tatsache, dass es viele Staus im Sommerreiseverkehr gibt, hat einiges mit den Quartierswechseln, die immer samstags stattfinden, zu tun", sagt Schreckenberg. Viele Autofahrer würden auch am Wochenende fahren, weil es dort keinen Lkw-Verkehr gibt. Doch genau das ist für den Experten eine weitere Ursache des Problems. „Lkw-Fahrer sind professionelle Lenker. Am Wochenende im Sommer sind die Urlaubsfahrer unterwegs, die in einem Gebiet fahren, in dem sie sich nicht auskennen, unsicher sind und oft viel zu lange ohne Pausen fahren." Auch das verursache Staus. Urlaubsverkehr mit Berufspendlern sei „stressfreier".

Kooperativer: Würden die Lenker „kooperativer" miteinander umgehen, wären alle schneller, ist sich der Wissenschafter sicher. „Wenn eine zweispurige Straße einspurig wird, dann ordnen sich viele sofort rechts ein und ärgern sich dann, wenn jemand überholt." Dabei sei eine möglichst lange Fahrt in dem zweispurigen Bereich richtig. Viele Autos auf kleinem Raum würden den Verkehr nicht zwangsläufig zum Stocken bringen.

Ameisen: Gerade die Ameisen würden es in der Natur vormachen. „Wenn sich alle möglichst gleichmäßig fortbewegen, dann würde der Verkehr trotzdem fließen", sagt der Stauforscher. Das klappe aber im Straßenverkehr deshalb nicht, weil jeder sein Tempo fahren möchte und die meisten Lenker zu wenig Abstand halten. „Zehn bis 20 Prozent der Staus könnten so vermieden werden." Das Reisverschlusssystem sei sehr „ineffektiv".

Spurwechsel: Jeder kennt das Phänomen. Subjektiv gesehen kommt einem immer vor, gerade auf der falschen Spur zu stauen. Und so gibt es genügend Lenker, die sich einen Sport daraus machen, auf einem kurzen Abschnitt möglichst oft die Spur zu wechseln. Das sei psychologisch erklärbar, sagt der Experte. Der Effekt sei aber „Quatsch". Nach einer halben Stunde sei man im Normalfall immer noch von denselben Autos umgeben. Doch die Spurwechsel würden wiederum zu Bremsmanövern führen, und die lösen weitere Stauwellen nach hinten aus. „Autofahrer denken nur nach vorne", sagt der Physiker. Und er fügt auch an, dass es theoretisch durchaus möglich wäre, einzelne Stauverursacher auszumachen — eben wenn diese Bremsmanöver ausgelöst haben. „Lerneffekt und Konsequenzen bleiben aus."

Umfahren: Davon raten viele Experten seit Längerem ab. Dadurch, dass mittlerweile sehr viele Fahrzeuge mit Navis ausgerüstet sind, gibt es kaum noch geheime Schleichwege. Im Staufall seien diese dann sehr schnell verstopft.

Dosiersystem: Das vom Land Tirol derzeit geprüfte Dosiersystem an ausgewählten Tagen für den Lkw-Verkehr beurteilt Schreckenberg prinzipiell positiv. Durch eine durchgehende Kolonne des Schwerverkehrs falle für die Pkw eine Fahrspur auf der Inntalautobahn weg. „Dann bestimmt der langsamste Autofahrer das Tempo, weil niemand überholen kann."

Pannenstreifen: Ähnliches gelte in der Theorie auch für die Öffnung des Pannenstreifens im Frühverkehr. Aber: „Die sind ja nicht dauerhaft auf viel Verkehr ausgelegt. Es gibt hier große Sicherheitsprobleme und so etwas kann keine Dauerlösung sein."

Tipps: Nachts zu fahren, eine Übernachtung einzuschieben, seien die besten Tipps, die der Experte geben könne — sofern die Lenker ausgeruht seien und nachtsichttauglich. Die Zukunft bringe zwar vernetzte Fahrzeuge und damit weniger Staus, doch bis dahin sei es noch ein weiter Weg.