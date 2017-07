Innsbruck — Auch für heuer sind einige Straßenbauprojekte in der Tiroler Landeshauptstadt geplant. Das führt zu Sperren und Umleitungen im öffentlichen Verkehr.

In der Brunecker Straße finden von heute bis 14. Juli Gleissanierungsarbeiten und in der Salurnerstraße (Bereich Triumphpforte) Fugen- und Asphaltsanierungsarbeiten statt. Zusätzlich werden der Gleisbogen am Westbahnhof ausgetauscht sowie die Schienen in der südlichen Andreas-Hofer-Straße saniert. Diese Arbeiten dauern bis 23. Juli. Aufgrund dieser Baustelle wird in der Egger-Lienz-Straße und in der Andreas-Hofer-Straße eine Kletterweiche eingerichtet, informieren die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB).

Die Haltestelle Westbahnhof in der Andreas-Hofer-Straße kann bis 23. Juli in beiden Richtungen nicht bedient werden. Die Ersatzhaltestellen sind nördlich der Kreuzung Andreas-Hofer-Straße/Stafflerstraße eingerichtet. Ab morgen Dienstag verkehren die Linien 1 und 3 wieder mit Straßenbahnen.

Die südliche Maria-Theresien-Straße (Bereich Triumphpforte) muss ebenfalls bis Freitag, 14. Juli, gesperrt werden. Grund sind Fugen- und Asphaltierungsarbeiten. Die Linie 3 wird in diesem Zeitraum in beiden Richtungen über die Achse Museumstraße - Terminal/Innrain umgeleitet. Die Linie STB wird innerstädtisch in diesem Zeitraum mit Bussen geführt. Die Haltestellen Triumphpforte und Anichstraße/Rathausgalerien werden von den Linien F, H, R in beiden Richtungen und von der Linie TS Richtung Westen normal bedient.

Die Reichenauerstraße — von der Kreuzung mit der Radetzkystraße bis zur Kreuzung mit der Burghard-Breitner-Straße — wird bis 8. September Richtung Osten gesperrt. Die Linien O, N2 und N3 werden Richtung Jugendherberge umgeleitet. Die Haltestellen Radetzkystraße und Roßbachstraße entfallen Richtung Jugendherberge, es werden aber Ersatzhaltestellen eingerichtet. (TT.com)