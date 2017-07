Von Matthias Reichle

Grins – In Landeck hat man das Ereignis vom vergangenen September nicht vergessen. Die Mure am Grinner Mühlbach verlandete damals die Sanna. Es folgten bange Stunden für die Anrainer des Flusses – man rechnete mit dem Schlimmsten. Kommende Woche erfolgt nun die wasser-, forst- und naturschutzrechtliche Verhandlung für ein großes Verbauungsprojekt des kleinen Wildbachs. Herzstück ist ein massiver, neun Meter hoher Murbrecher mit drei Scheiben und einem Rückhalteraum von ca. 16.000 Kubikmetern Fassungsvermögen oberhalb der Asfinag-Schnellstraße.

Für den Weiler Gurnau könnte die Baustelle jedoch zur Belastungsprobe werden. Die Erschließungsstraße führt nämlich durchs Siedlungsgebiet. Gemeinderat Reinhard Carpentari hat deshalb eine Unterschriftenaktion „zum Erhalt der Lebens- und Gesundheitsqualität in Graf-Gurnau“ gestartet. Es haben 50 wahlberechtigte Anrainer unterschrieben, erklärt der Mandatar, der betont, dass man keinesfalls gegen das Projekt sei. „Wir wissen, dass wir das brauchen.“ Andererseits bedeuten die derzeitigen Pläne, dass allein wegen der 1500 Kubikmeter Beton für die Sperre rund 300 Lkw-Fahrten notwendig würden, rechnet er vor. Den Aushub nicht mitgerechnet.

Die Alternative, die Carpentari vorschlägt, ist eine Baustellenzufahrt von der S16. Dort besteht ein Notweg für Einsatzfahrzeuge. „Bei der letzten Vorstandssitzung in der Gemeinde hat es geheißen, das sei nicht möglich“, betont der Gemeinderat, der die Unterschriftenliste inzwischen an Bürgermeister Thomas Lutz übergeben hat. Dieser war gestern nicht erreichbar, stehe aber hinter den Gurnauern, wie Carpentari betont. Die Wildbach brauche eine Zufahrtsstraße nicht nur für die Bauphase, sondern auch später zum Entleeren des Geschiebebeckens, betont Hubert Agerer von der Wildbach-Sektion Oberes Inntal auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Für die Funktionsfähigkeit ist das Bauwerk weitestgehend freizuhalten. Eine Zufahrt von der S16 sei aber durchaus günstiger. Man sei mit der Asfinag, dem Straßenerhalter, in Kontakt, so Agerer. Er sehe kein großes Problem.

Gespräche bestätigt auch Asfinag-Alpenstraßen-Geschäftsführer Stefan Siegele. WLV-Gebietsbauleiter Gebhard Walter sei auf ihn zugekommen. „Wir suchen derzeit nach einer Lösung“, betont er – und hat gleich auch gute Nachrichten: „Wir sind zuversichtlich, dass wir den größten Teil des Baustellenverkehrs über die S16 abwickeln können.“ Abstimmen müsse man das Projekt mit den Sanierungsarbeiten im Schnellstraßen-Tunnel in unmittelbarer Nähe, die am 24. Juli starten. „Das müssen wir koordinieren.“ Für die Arbeiten sei es nötig, eine Spur zu sperren. Bis zur straßenpolizeilichen Verhandlung will man jedoch eine Lösung anbieten.