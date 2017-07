Innsbruck – An diesem Wochenende werden mit dem Ferienbeginn in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande die Hauptverbindungen in West- und Südösterreich überlastet sein, prophezeit der ÖAMTC. Zudem werden sich wieder viele Österreicher auf den Weg Richtung Süden machen.

Die Staupunkte in Tirol sind wieder einmal die Fernpassstraße (B179) zwischen Füssen in Bayern und Nassereith, die Inntalautobahn (A12) bei der Grenze Kufstein und die Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck-Süd und der Mautstelle Schönberg, am Grenzübergang Brenner sowie in Südtirol vor der Mautstelle Sterzing. Auch auf der Tauernautobahn (A10) und vor dem Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) wird es eng werden.

In Vorarlberg kommt es wegen der Bregenzer Festspiele zu Verzögerungen. Die Hauptzubringer zum Festivalgelände sind die Rheintalautobahn (A14) im Bereich Pfänder und City Tunnel in Bregenz, die Vorarlberger Straße (L190) von Lochau nach Bregenz sowie die Schweizer Straße (L202) vom Grenzübergang St. Margarethen-Höchst über Hard nach Bregenz. Laut Verkehrsexperten steigt das Verkehrsaufkommen bereits zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Wer Festspiel-Tickets hat, ist berechtigt, öffentliche Verkehrsmittel kostenlos zu nutzen. (TT.com)