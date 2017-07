Von Marco Witting

Innsbruck – 54 Organstrafen innerhalb von vier Stunden gegen Autofahrer, die die Rettungsgasse blockierten. Am Ende einer Aktionswoche im deutschen Bundesland Brandenburg reichte es der dortigen Polizei endgültig – und sie verteilte Strafzettel. Die Debatte über den freien Weg für die Einsatzkräfte ist spätestens nach dem tödlichen Busunglück in Bayern voll entbrannt. Dabei hat man vor fünf Jahren, als die Rettungsgasse in Österreich eingeführt wurde, stets auf Deutschland verwiesen und wie gut diese dort funktioniere.

Dass die Rettungsgasse in Tirol mal gut, dann wieder so halb und dann wieder gar nicht funktioniert, das ist auf den heimischen Straßen durchaus Alltag. Markus Widmann, Chef der Landesverkehrsabteilung der Tiroler Polizei, drückt es aus Sicht der Exekutive so aus: „Teilweise funktioniert die Rettungsgasse sehr gut. Dann gibt es Fälle, in denen sie sehr unbefriedigend funktioniert.“ Insgesamt sei die Moral der Autofahrer, vor allem der heimischen, „deutlich besser geworden“. Und es hänge sehr stark davon ab, ob die Rettungsgasse sofort gebildet wird – oder eben nicht. Die Vorbildfunktion der vorausfahrenden Lenker sei jedenfalls das „Um und Auf“.

Es habe in Extremfällen in der Vergangenheit Anzeigen durch die Polizei gegeben, wenngleich Widmann erklärt, dass deren Anzahl wohl eher gering ausfalle. „Organstrafen in so einem Fall auszusprechen, ist für uns schwer. Wenn es zu einem Unfall kommt, sind die Kräfte dort höchst gefordert. Dann anzufangen, Blockierer der Rettungsgasse zu strafen, ist nicht möglich.“ Vor allem könne man dann wohl nur Einzelne rausziehen und im schlimmsten Fall würden aber zwischen 50 und 100 Autos falsch stehen. Widmann glaubt nicht, dass es mit häufigeren oder strengeren Strafen getan wäre. „Strafen sind kein Allheilmittel. Es braucht schon auch die Eigenverantwortung der Lenker.“

Generell sind die Strafen in Österreich (bis zu 726 Euro, wer die Rettungsgasse nicht bildet bzw. befährt, bis zu 2180 Euro, wer ein Einsatz- oder Pannenfahrzeug behindert) deutlich höher als in Deutschland.

Bei der Asfinag ist man mit der Entwicklung der Rettungsgasse prinzipiell zufrieden, wie Geschäftsführer Stefan Siegele erklärt. „Auf den zweispurigen Strecken funktioniert sie gut. Ich sehe das selbst jeden Tag etwa von Zirl bis nach Innsbruck.“ Auf dreispurigen Abschnitten gebe es dagegen noch Aufholbedarf. Die Tiroler Autofahrer, so betont Siegele jedenfalls, seien sehr vorbildlich, wenn es um die Bildung der Rettungsgasse gehe. Ausländische Lenker könne man nur möglichst umfassend informieren und aufklären. Dies werde auch intensiv und auf verschiedensten Kanälen gemacht.

Der Evaluierungsbericht der Rettungsgasse durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) zwei Jahre nach deren Einführung hat laut den damals befragten Einsatzkräften übrigens gezeigt, dass in der Hälfte der Fälle das Funktionieren als „sehr gut“ oder „gut“ in der anderen Hälfte der Fälle als „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“ beschrieben wurde. Als eine wichtige Maßnahme wurde damals neben einer EU-weiten Einführung und Bewusstseinsbildung eine effiziente Überwachung und Sanktionierung vorgeschlagen.