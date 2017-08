Innsbruck – Für das kommende Wochenende prognostizieren Experten auf den Hauptverkehrsrouten in Österreich wieder starken Reiseverkehr. Eine zweite Reisewelle erwartet der ÖAMTC aus Bayern und Baden-Württemberg in Richtung Adria. Da für viele der Urlaub schon wieder zu Ende geht, werde der Verkehr in Richtung Norden ebenfalls zunehmend stärker.

Zu Verzögerungen dürfte es bereits am Freitag kommen, die längsten Staus auf den Transitrouten nach Süden werden für den Samstag erwartet. Zu Wartezeiten in Tirol dürfte es auf der Fernpassstraße (B179) zwischen Nassereith und Füssen, der Inntalautobahn (A12) vor Kufstein sowie der Brennerautobahn (A13) vor den Mautstellen Schönberg und Sterzing kommen.

Weiters wird es wohl vor allem auf der Westautobahn (A1) bei einer Baustelle bei Pöchlarn sowie im Großraum Salzburg bis zur Grenze am Walserberg zu Staus kommen, ebenso auf der Ostautobahn (A4) beim Grenzübergang Nickelsdorf. Weitere Problempunkte werden Abschnitte auf der Innkreisautobahn (A8), auf der Pyhrnautobahn (A9) sein. Die gesamte Tauernautobahn (A10) sowie die in Salzburg parallel führende B159 (Salzachtalbundesstraße zwischen Anif und Bischofshofen) dürften überlastet sein. Hinzu kommen noch Wartezeiten auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel.

In den Nachbarländern werden Probleme auf der Autobahn zwischen Salzburg und München und auf der deutschen Autobahn A3 zwischen Passau und Regensburg erwartet. In Slowenien ist mit Wartezeiten an den Grenzübergängen zu Kroatien zu rechnen, ebenso abschnittsweise auf der Autobahn zwischen Laibach und Marburg sowie zwischen Laibach und dem Karawankentunnel. (TT.com)