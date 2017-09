Von Catharina Oblasser

Lienz – Zehn Osttiroler Bahnhöfe bzw. Haltestellen liegen an der Drautallinie zwischen den Grenzen zu Kärnten und zu Südtirol. Einige davon sind nicht mehr zeitgemäß, sei es aus baulichen Gründen oder wegen ihrer Lage. Das betrifft etwa die Haltestelle Weitlanbrunn (Gemeinde Sillian), die zwischen Sillian-Markt und dem Südtiroler Vierschach liegt, sagt der Sillianer Bürgermeister Hermann Mitteregger. „Weitlanbrunn ist seit Februar 2016 geschlossen, wegen mangelnder Frequenz.“

Nun soll die Haltestelle reaktiviert und in attraktiverer Lage neu errichtet werden, sagt Mitteregger. „Und zwar beim Hotel Weitlanbrunn, das ist etwa 300 Meter vom jetzigen Standort entfernt.“ Dort wäre die Haltestelle an die touristische Infrastruktur angebunden, sodass Urlauber ohne Skibusse – dafür mit dem Zug – die Skigebiete erreichen können. Ein Grundstück von 1700 Quadratmetern hat die Gemeinde schon in Aussicht. Mitteregger beziffert die Baukosten mit etwa 1,5 Millionen Euro. Bis 2020 sollte das Projekt umgesetzt sein, meint der Bürgermeister.

Auch in Heinfels, das bisher gar keine Bahnstation hatte, gibt es Pläne. „Es soll eine Bedarfshaltestelle in der Nähe des Gewerbegebietes entstehen“, meint Bürgermeister Georg Hofmann. „Schließlich arbeiten in diesem Gebiet rund 450 Menschen, da wäre eine Bahnanbindung sinnvoll.“ Geschätzte Kosten: 1,3 Millionen Euro.

Erneuerungspläne gibt es auch für die Halte Abfaltersbach, Thal-Assling und Nikolsdorf. So soll Thal näher an das Asslinger Schwimmbad verlegt werden.

Christoph Posch, Sprecher der ÖBB, sagt: „Es gibt intensive Gespräche über diese Wünsche.“ Aber dass alles genauso umgesetzt wird, kann er nicht bestätigen. „Es gibt noch keine vertraglichen Grundlagen, und die Finanzierung ist derzeit offen.“ Diese Wünsche gingen nämlich über das „Osttirol-Paket“ zur Öffi-Mobilität hinaus.