Von Claudia Funder

St. Veit i. Def. – „Es ist außergewöhnlich, dass ein so riesiger Steinblock in Bewegung gerät“, erklärt Harald Haider, Leiter des Baubezirks­amtes Lienz, nach dem Ereignis am vergangenen Sonntag im Defereggental. Am frühen Vormittag war ein massiver Felsbrocken knapp vor dem Mellitztunnel auf die Defereggental-Landesstraße gedonnert. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand – die TT berichtete.

Die Dimension des besagten Steinblockes: Rund zehn Kubikmeter, das sind laut Haider etwa 25 Tonnen Gewicht. Die Abbruchstelle lag knapp oberhalb der Straße.

Die Geologie ist für die Verantwortlichen eine Herausforderung. „Der gesamte Bereich ist problematisch. Es handelt sich um sehr zerrüttetes, brüchige­s Gestein“, betont der Leiter des Baubezirks­amtes.

Das Steinschlagnetz wurde durch den Vorfall durchschlagen. Die Landesstraße musste vorübergehend gesperrt werden. Gegen Mittag machte sich auch der Landesgeologe Hans Schroll ein Bild vor Ort.

„Noch am Sonntag wurde der Steinblock von Experten einer Spezialfirma gesprengt, um in Teilen weggeschafft werden zu können“, erzählt Haider. Bereits am Nachmittag war das Steinschlagnetz provisorisch gerichtet. Zusätzlich wurden durch das Baubezirksamt Betonleitwände errichtet. Am Sonntag gegen 19 Uhr konnte die Straße einspurig mit Ampelregelung wieder freigegeben werden.

Wann kann der Verkehr wieder zweispurig rollen? „Das ist noch nicht abschätzbar“, antwortet Haider.

Wie weiter vorgegangen wird, ist Inhalt von intensiven Besprechungen, die in dieser Woche noch laufen. Im Raum stehen Spritzbetonarbeiten, Verankerungen und Varianten für die Errichtung des Netzes. „Ab Montag beginnen die Abräumarbeiten, erst im Anschluss können weitere Sicherungsmaßnahmen erfolgen“, betont Haider. Teilweise werde das Steinschlagnetz zu erneuern sein, da das Ereignis auch einen Träger geknickt hat. „Wir werden versuchen, einen Großteil der Tätigkeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzuführen“, ergänzt der Baubezirks­amtleiter. Als Konsequenz des Ereignisses wird einem Geologen der Auftrag erteilt werden, das gesamte Gebiet genau ins Visier zu nehmen, um abzuklären, ob zu­sätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind.