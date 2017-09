Innsbruck – Dass sich Innsbruck Radhauptstadt nennen durfte, ist lange her. Neuerdings sind wieder härtere Zeiten für die Pedaltreter angebrochen – zumindest am Südtiroler Platz vor dem Hauptbahnhof. Dort, in der Nähe des Haupteingangs, ist seit Kurzem ein überdimensionales Verkehrszeichen auf den Gehsteig gesprüht: Abstellen von Fahrrädern verboten. Zuvor waren viele dort „geparkte“ Räder mit einer gelben Warnschleife versehen worden. Sozusagen die ultimative Aufforderung zum Wegfahren. Wer dies ignorierte, der dürfte sein Rad wohl bei der Mungos Sicher & Sauber GmbH & Co KG wiederfinden. Der Sicherheits- und Reinigungsdienst der ÖBB hat rund 80 Räder entfernt und verwahrt selbige. Das bestätigt auf Nachfrage ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.

Grund für diese Aktion scharf, die gemeinsam mit der Stadtverwaltung erfolgte, sei, dass das wilde Parken von Fahrrädern in diesem Bereich des Hauptbahnhofes in den vergangenen Monaten überhand genommen habe. Dass die Radabstellplätze vor dem Uhrturm im Zuge der einstigen Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion dauerhaft entfernt wurden, hat ebenso zur Verschärfung der Lage beigetragen. Die Stadt betreut den Bahnhofsvorplatz und reagierte nun zusammen mit den ÖBB, wie Gasser-Mair sagt. Und das hat triftige Gründe. So sei durch Räder regelmäßig das Blindenleitsystem verstellt und der Ein- und Ausstiegsbereich der dort verkehrenden Buslinien beeinträchtigt worden. Auch die Verletzungsgefahr sei nicht zu unterschätzen. Von Seiten der Stadt heißt es, dass diese Zustände zu „massiven Beschwerden“ geführt hätten. Deshalb würden auch künftig illegal abgestellte Fahrräder am Bahnhof entfernt. Innsbrucks Fahrradkoordinator Helmut Krainer zitiert hierzu die Straßenverkehrsordnung, wonach das Verstellen von taktilen Leitsystemen ein Abschleppgrund – auch für Fahrräder – sei.

Doch wohin mit dem eigenen Drahtesel? Für viele Radfahrer ist das in Innsbruck ein Problem, wie auch Krainer weiß: „Ja, wir haben eindeutig zu wenig Radabstellplätze in der Stadt.“ Der Bahnhof sei hier nicht die einzige Baustelle. Auch im Umkreis des Kaufhauses Tyrol sei die Lage prekär. Zumindest habe die Stadt am Südtiroler Platz vor wenigen Wochen eine neue, überdachte Radabstellanlage (17 Plätze) errichtet, sagt Krai­ner. Neue Plätze zu finden, sei aber keine leichte Aufgabe.

Gasser-Mair sagt, dass auch die ÖBB an neuen Abstellflächen arbeiten würden. So werde derzeit die Möglichkeit für eine neue Doppelstockanlage (140 Plätze) geprüft. Gespräche mit der Stadt diesbezüglich stünden an. Denn auch die bestehende Doppelstockanlage im Bahnhofsbereich ist hoffnungslos ausgelastet. (mami)