Von Peter Unterweger

St. Veit, Wien – Seit Samstag fährt die Wiener U-Bahn-Linie U1 um fünf Stationen weiter an den südlichen Stadtrand bis nach Oberlaa. Das Design der Linie trägt die Handschrift des Architekten Georg Ladstätter. Der Deferegger ist einer der vier bzw. nun sechs Planer der „Architektengruppe U-Bahn“.

Für alle 19 Stationen und die fünf zusätzlichen der Linie U1 schufen Ladstätter und seine Kollegen ein einheitliches Design. Das in den Sechzigerjahren entwickelte Paneelsystem, in das Einbauelemente integrierbar sind, wurde weiterentwickelt und auch bei den neuen Stationen angewendet. Das Team plante auch Stationen an der Linie U4, U3 und U6. Bedeutende Halte wie Heiligenstadt, Schottenring oder Westbahnhof prägte Ladstätter mit seinem Stil. Lob erhielten die Architekten für den geglückten Einbau moderner Architektur in Jugendstilgebäuden bei Schönbrunn oder der Kettenbrückengasse. Sogar die U-Bahn im kanadischen Vancouver plante die Wiener „Architektengruppe U-Bahn“. Auch die zwölf Kilometer lange Anlage der Wiener Donauinsel wurde nach den Vorgaben des Teams gebaut.

Die Sommermonate verbringen Georg und Herti Ladstätter traditionell in ihrem Domizil in St. Veit. Bereichert wird der Osttirol-Aufenthalt durch den Besuch der Familie. Drei Kinder zählt das Paar, auf 13 Enkelkinder sind sie stolz. Heute geht die Reise wieder zurück nach Wien.

Was Georg Ladstätter dann am Donnerstag als Erstes machen wird, steht fest – er wird seine erste Fahrt auf „seiner Linie“ absolvieren.

Den Wirbel bei der Eröffnung der U1-Verlängerung am Samstag wollte sich Ladstätter nicht antun. Tausende Menschen kamen zum Eröffnungsfest nach Oberlaa. Politprominenz begleitete Bürgermeister Michael Häupl­ auf seiner ersten Fahrt, neben Bundeskanzler Kern auch mehrere Wiener Stadträtinnen.

Georg Ladstätter besuchte zu dieser Zeit die Ausstellung „Hin & Retour 2“ in Lienz. Neben Arbeiten der Architekten Gundolf Leitner aus Virgen und Maki Ortner aus Abfaltersbach ist Ladstätter mit Plänen und Fotos in Plakatform im ehemaligen Postgebäude in Lienz vertreten. Auf einem der Bilder ist die Station Stephansplatz, die erste an der U1, zu sehen. Diese weckte nostalgische Gefühle bei dem Architekten: „Die haben wir am 28. Februar 1979 eröffnet.“ Und er stellt zufrieden fest: „Das Design ist immer noch gut!“

Wenn Osttiroler mit dem Zug nach Wien reisen, betreten sie am Hauptbahnhof wieder Osttiroler Boden – Prägrater Serpentin. Wenn sie dann in die U-Bahn umsteigen, fahren sie mit einer von einem Osttiroler geplanten Linie und durch von ihm designte Stationen.