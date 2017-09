Von Harald Angerer

Kirchberg – Wer in Kirchberg mit dem Zug fahren will, muss viele Stiegen überwinden. Für ältere Personen und Familien mit Kinderwägen ist das eine Herausforderung, für Rollstuhlfahrer gar unmöglich. Es ist ein altbekanntes Problem – der Bahnhof in Kirchberg ist nicht barrierefrei. Schon seit vielen Jahren fordern die Gemeinde und die Touristiker im Ort einen Umbau ihrer Zug-Haltestelle.

Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Bis vor Kurzem war der Bahnhof Kirchberg nicht vor dem Jahr 2025 für eine Sanierung vorgesehen. „Ich habe mich hier massiv eingesetzt und unser Problem an den verschiedensten Stellen deponiert. Nun gibt es sehr gute Gespräche mit den ÖBB“, erklärt Bürgermeister Helmut Berger gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Kirchberg sei eine wichtige Tourismusgemeinde, ein repräsentativer und vor allem barrierefreier Bahnhof sei hier äußerst wichtig.

Die Gespräche seien auch schon weit fortgeschritten, Details könnten aber noch nicht bekannt gegeben werden. „Die genauen Details werden zu gegebenem Zeitpunkt bekannt gegeben“, sagt Berger. Er sei aber guter Dinge, „dass in den nächsten Jahren etwas passiert“, lässt Berger aufhorchen. Der Bahnhof würde auf jeden Fall noch vor 2025 saniert, „eher noch vor 2020“, gibt sich der Ortschef optimistisch.

Diesen Optimismus teilt man offenbar auch mit den ÖBB. „Es gibt sehr konkrete Gespräche mit der Gemeinde, was die Sanierung des Bahnhofes Kirchberg betrifft“, bestätigt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair. Es gebe bereits Planungen, und was den Zeitpunkt betrifft, kann er den Kirchbergern Hoffnung machen. „Aus derzeitiger Sicht ist ein Baustart bereits 2019 möglich“, sagt Gasser-Mair. Einen genauen Zeitpunkt könne man aber erst nach Ende der Planungen nennen.