Von Alexander Paschinger

Nassereith, Biberwier – Seit gut zwei Wochen sind die beiden Arbeiter in der Spitzkehre am Fernpass bei Nassereith im Einsatz. Hinter Betonleitwänden abgeschirmt stehen sie mit Ohrschützern auf einem hölzernen Gerüst mit ihrem Bohrgerät. Schräg nach oben rotiert sich die Maschine immer tiefer in den Berg. „50 bis 80 Meter werden wir wohl hineinmüssen“, meint einer der Arbeiter.

„Heuer setzen wir vier Bohrungen mit insgesamt 425 Bohrmetern“, erklärt Matthias Aschaber von der Abteilung Tunnelbau im Land. Erst Mitte der Woche wurde ein zweiter Bohrer auf Biberwierer Seite zur alten Passhöhe geschafft. „Heuer starten wir drei Bohrungen direkt im geplanten Tunnelbereich“, so Aschaber. Im Vorjahr hatte man bei fünf Erkundungen 281 Meter Bohrkerne gewonnen. „Vor allem ging es dabei auch darum, ein Wasser­pegelnetz zur Beobachtung zu schaffen“, so Aschaber.

Dennoch brachte die erste Bohrkampagne interessante Erkenntnisse, wie aus einer Anfragebeantwortung von LHStv. Josef Geisler an LA Maria Zwölfer von Impuls hervorgeht: „Die bis jetzt vorliegenden Erkundungsergebnisse haben die bisherige Lehrmeinung, dass es sich im gegenständlichen Gebiet um ein Bergsturzgebiet handle, nicht bestätigt“, schreibt Geisler. Und: „Die Erkundungsergebnisse haben hingegen die von den geologischen Verhältnissen an der Oberfläche abgeleitete und damit bereits gut begründete Ansicht, dass es sich um ein durch Sulfatkarst (Gipskarst) geprägtes Gebiet handelt, erhärtet.“ Der Fels sei weiters im Bereich des Tunnels brüchig und es braucht auch 2018 weitere Erkundungsergebnisse, zumal „die geologischen Bedingungen für den Fernpass-Tunnel komplex und schwierig sind“.

Landesgeologe Gunther Heißel hatte mit der Gipskarst-Theorie einen Expertenstreit ausgelöst und fühlt sich nun „bestätigt“. Sollte es Gipskarst geben, müsse man einen Tunnel diesen Gegebenheiten anpassen. Denn bei (künftig) drohenden Hohlräumen „müsste ein Tunnel auch wie eine Brücke gebaut werden“, so Heißel.