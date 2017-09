Von Markus Schramek

Innsbruck – „Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden“ heißt es in einem Liedchen von Herbert Grönemeyer, in dem er die leidige Parkplatzsuche vertont. Und fürwahr: Parkplatznot ist auch bei uns in Tirol für viele ein alltägliches Ärgernis. Die Zahl der verfügbaren Stellplätze kann mit jener der fahrbaren Untersätze überhaupt nicht mehr mithalten.

Längst nicht überall ist Parken erlaubt, auch wenn scheinbar Platz dafür wäre. Diese Erfahrung machte ein TT-Leser aus dem Unterland, wie er dem Ombudsteam berichtet. Der Mann parkte sein Fahrzeug am Ende einer Sackgasse – und hat mittlerweile drei Organstrafverfügungen zu je 20 Euro dafür ausgefasst. Offenbar fühlte sich ein Nachbar durch den geparkten Wagen gestört, weshalb die Gemeinde einschritt.

Behördliche Begründung für die Strafzettel laut umseitig mitgelieferter Belehrung: „Sie haben das Kfz auf einer Fahrbahn mit Gegenverkehr abgestellt, und es sind nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei geblieben.“

Ein großes Hindernis stellt das Fahrzeug am Ende besagter Sackgasse sicher nicht dar. Und Fließverkehr gibt es dort bestenfalls tröpferlweise. Trotzdem geht das Strafmandat rechtlich in Ordnung.

Bernhard Knapp, Chef der Abteilung Verkehrsrecht des Landes Tirol, verweist auf die Straßenverkehrsordnung (StVO). Deren Paragraphen 23 und 24 regeln diverse Park- und Halteverbote. „Es ist tatsächlich so, dass auf Straßen mit öffentlichem Verkehr nur geparkt werden darf, wenn mindestens zwei Fahrstreifen zu je 2,5 Metern frei bleiben“, erläutert Knapp der TT.

In Autofahrerkreisen hält sich die Meinung, wonach diese „Zwei-Fahrstreifen-Regel“ nur dann gelte, wenn eine Leitlinie in der Fahrbahnmitte diese auch sichtbar in zwei Streifen unterteile. Doch Knapp räumt damit auf: „Zwei Fahrstreifen müssen immer frei bleiben, egal, ob es eine Leitlinie in der Mitte gibt oder nicht.“

Und weil wir schon bei der StVO sind, macht Knapp noch auf weitere potenzielle Parkfallen aufmerksam.

Einbahnen. Hier ist Parken erlaubt, wenn ein Fahrstreifen frei bleibt.

Kreuzungen, Schutzwege, Fahrradübergänge. Geparkt werden darf maximal fünf Meter davor.

Anhänger und Wohnwagen. Solches Gerät (ohne Zugfahrzeug) darf laut Knapp auf öffentlichen Straßen nur zum Be- und Entladen geparkt werden. Für den Daueraufenthalt gibt es eigene (kostenpflichtige) Abstellplätze.

Parkzonen. Damit sind die speziellen Parkregelungen gemeint, die in größeren Orten und Städten gelten. Parkzonen sind bei der Einfahrt eigens ausgeschildert; im dichten Verkehrsgetümmel kann man das als Lenker aber schon einmal übersehen.

Am besten also, man erkundigt sich vorher, wie die Parkregelung am Zielort aussieht. Will man auf Nummer sicher gehen, kann man auch einen ausgeschilderten Parkplatz oder eine Parkgarage ansteuern. Denn eine gebührenpflichtige Kurzparkzone ist nicht immer sofort erkennbar. Knapp: „Parkplätze mit Kurzparkregelung müssen nicht blau markiert sein. Die Markierung ist nur eine Hilfslinie. Auch ohne Markierung kann das Parken gebührenpflichtig sein.“

Abschleppgefahr. Behindertenpark- und Taxistandplätze, Schutzwege sowie Lade- und Feuerwehrzonen sind zum Parken absolut ungeeignet. Wer hier parkt, riskiert es, abgeschleppt zu werden. Dann kommen zur Strafe wegen Falschparkens die Abschleppkosten noch dazu.

Aufschlussreiche Zusätze. Park- und Halteverbote sind durch Schilder gekennzeichnet. Oft erläutert eine Zusatztafel die Details der geltenden Regelung. Diese zu lesen kostet Zeit, spart aber Geld.