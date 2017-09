Mühlbachl – Die Brennerstraße bleibt nach einem Murenabgang am Mittwochabend auf Höhe Matreiwald bei Mühlbachl voraussichtlich mehrere Wochen gesperrt. Die Geröllmassen hatten gegen 21.15 Uhr die Straße auf einer Länge von etwa 20 Metern und einer Höhe von rund drei Metern verlegt. Laut Polizei gab es zum Glück keine Verletzten. Eine Umleitung über die Brennerautobahn wurde eingerichtet.

„Hangexplosion“ nach starken Regenfällen

Nach der Begehung durch den Landesgeologen und andere Fachleute am Donnerstagvormittag steht fest, dass sich der Hang immer noch massiv bewegt. „Im betroffenen Hang ist noch viel Wasser drin und es rinnt ein Bach im Hang, wo sonst keiner fließt“, schilderte Klaus Lamplmayr vom Sicherheitsreferat der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck die Situation. Landesgeologe Gunther Heißel ergänzte nach der Besichtigung: „Die großen Niederschläge in der letzten Zeit haben dem ohnehin schon kriechend-rutschenden Hang stark zugesetzt, sodass er die Drainagen der Brennerautobahn aufgerissen hat. Durch dieses zusätzliche Wasser ist es dann zu einer sogenannten ‚Hangexplosion‘ gekommen.“ Wegen der anhaltenden Hangrutschungsgefahr ist derzeit eine Räumung der Straße unmöglich. Die Brennerbundesstraße zwischen der Kreuzung Richtung Pfons in Matrei und der Kreuzung Stubaital bleibt daher für längere Zeit gesperrt. „Zuerst muss dieser Hang einmal trocknen, was wegen der vorausgesagten Niederschläge wohl noch länger dauern wird“, erklärte Heißel. Erst danach kann mit der Sanierung begonnen werden. Wegen des prognostizierten schlechten Wetters dürfte die Sperre mehrere Wochen andauern.

Ausweichen nur über die A13 möglich

„Die Umleitung für den Verkehr kann ausschließlich über die mautpflichtige A13 erfolgen. Für die Ellbögener Landesstraße (L38) gilt zwischen der Kreuzung Richtung Pfons in Matrei und der Kreuzung nach Patsch ab sofort ein Fahrverbot, von dem nur der Anrainerverkehr ausgenommen ist“, teilte David Gstraunthaler vom Verkehrsreferat der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck mit.

Grund dafür ist die gleichzeitige erschwerte Passierbarkeit der Ellbögener Landesstraße nach den massiven Niederschlagsereignissen der vergangenen Wochen. Die Straße ist in zehn Teilbereichen erschwert passierbar. In drei Teilbereichen besteht zudem eine aufrechte Ampelregelung, die den Verkehr einspurig an den Gefahrenstellen vorbeiführt, informierte Werner Huber, Leiter des Baubezirksamts Innsbruck. (TT.com)