Von Catharina Oblasser

Lienz – Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016 hat Lienz seine eigenen „Öffis“ bekommen: den Regiobus, der die Stadt mit den Umlandgemeinden verbindet. Dabei wurden das Angebot an Bäder- und Skibussen sowie die Schülertransporte in ein System zusammengefasst. Mit im Boot ist dabei der Verkehrsverbund Tirol (VVT). Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) hatte sich schon vor ihrer ersten Amtszeit für einen solchen „Citybus“ eingesetzt.

So richtig bewährt hat sich das Konzept bisher nicht. Die ÖVP-Opposition in Lienz spottet über „Geisterbusse“, die zwar hohe Kosten, aber kaum Fahrgäste verzeichnen würden. Deshalb soll der Regiobus mit dem Fahrplanwechsel im heurigen Dezember auf neue Beine gestellt werden, sagt Blanik. „Die Schülertransporte sollen aus dem Konzept herausgenommen werden“, erklärt sie. Aus mehreren Gründen: Das Anfahren von allen Schulen in Lienz mache es fast unmöglich, einen Taktverkehr aufrechtzuerhalten. Außerdem seien dadurch Umwege nötig, die für die übrigen Fahrgäste keinen Sinn hätten.

Nicht zuletzt möchte Blanik kleinere Busse einsetzen, etwa um in Gaimberg besser durch die schmalen Gassen zu kommen. „Das geht aber nicht, wenn wir bei der Busgröße auf die vielen Schüler Bedacht nehmen müssen.“ Auch deshalb sollen Schülertransporte vom Regiobus getrennt werden.

Der VVT konnte aufgrund von Zeitproblemen gestern dazu nicht Stellung nehmen.