Von Helmut Wenzel

Paznaun – „Möge die neue Straße ein dauerndes Denkmal sein für die Intelligenz Thatkraft und Opferwilligkeit der Bevölkerung des Paznaunthales und diesem für jetzt und alle Zeiten zum Wohle und Segen gereichen.“ Mit diesem frommen Wunsch endet ein Zeitungsbericht zur Eröffnungsfeier der Talstraße von Pians nach Galtür (Bote für Tirol und Vorarlberg vom 29. September 1887).

Die 34 Kilometer lange und drei Meter breite Straße entstand auf private Initiative des Ischgler Pfarrers Roman Schranz. Vorher gab es nur einen kleinen Karrenweg.

Die Hälfte der Baukosten von 120.000 Gulden mussten die Gemeinden beisteuern. Diese hatten „ein mit viereinhalb Prozent verzinsliches Darlehen bei der Sparkasse Trient aufgenommen“, wie in den Neuen Tiroler Stimmen vom 23. September 1887 nachzulesen ist.

Zur Eröffnung am 25. September hatten die Talgemeinden ein Riesenfest vorbereitet. „Bei prächtigem Herbstwetter trafen am 25. September gegen 9 Uhr zahlreiche Gäste aus Wien, Innsbruck und Landeck mit Wagen unter der Trisanna-Eisenbahnbrücke ein, während von der Höhe die Böller krachten und vom alten Schlosse Wiesberg bunte Flaggen winkten“ (Bote für Tirol und Vorarlberg). Und weiter: „Es war ein eigenthümlicher und für das Paznaunthal noch nie dagewesener Anblick, die lange Reihe von Wagen, denen in bescheidener Entfernung ein glänzendes Bicycle folgte, durch die enge Gfällschlucht mit ihren jähen Abstürzen und ihrem brausenden Wildbache dahinfahren zu sehen.“ Mit dem „Bicycle“ dürfte der erste Radfahrer im Paznaun unterwegs gewesen sein.

Bei der Ankunft in Kappl-Lochau spielte „die wackere Musikkapelle Kappl die Volkshymne“. In Ischgl segnete Pfarrer Schranz in Gegenwart einer großen Volksmenge die Straße bei der so genannten Schanze ein. Auch Galtür war festlich geschmückt, das Dorf wurde gegen halb 4 erreicht. „Im rühmlich bekannten“ Gasthaus Rössle gab es ein „unerwartet reichliches Festmahl“, Festreden und Festsprüche folgten. Am Abend entzündeten Funktionäre des österreichischen und deutschen Alpenvereins „ein höchst gelungenes Feuerwerk“. Laut Pfarrer Schranz war es „ein bengalisches Feuer“. Es war ein Fest des Volkes, das die große Bedeutung der neuen Straße erkannt habe.

Heimatforscher und Paznaun-Kenner Josef Walser resümiert: „Endlich hatte auch das Paznaun einen Anschluss an die internationalen Verkehrsstränge. Durch diesen Straßenbau wurde die Möglichkeit geschaffen, dass nun ,die Fremden‘‚ leichter ins Tal kommen konnten.“

Noch bis vor etwa 50 Jahren wurden Touristen als „die Fremden“ bezeichnet.