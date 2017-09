Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck, Kufstein – Mitte August haben die Euregio-Landeshauptleute beim Europäischen Forum Alpbach erstmals laut über eine Lkw-Obergrenze nachgedacht, jetzt macht das Land Tirol ernst und steigt auf die Transit-Bremse: Die noch als „Pilotprojekt“ titulierte Lkw-Blockabfertigung soll an zwei Tagen im Oktober in der Praxis erprobt werden. Lediglich zwischen 250 und maximal 300 Lkw pro Stunde dürfen dann von Deutschland kommend auf der Inntalautobahn (A 12) unterwegs sein.

Konkret geht es um die Wochentage nach den beiden Feiertagen – dem 4. Oktober nach dem „Tag der deutschen Einheit“ und dem 27. Oktober nach dem österreichischen Nationalfeiertag. An diesen Tagen wird im Bereich Kufstein-Nord auf der A 12 in Fahrtrichtung Süden ein Checkpoint eingerichtet sein, an dem der Lkw-Verkehr ab 5 Uhr Früh verlangsamt und erforderlichenfalls zum Stillstand gebracht wird. Die Zahl von höchstens 300 Lkw ist, wie es aus dem Landhaus heißt, nicht willkürlich gewählt, sondern ein Wert, mit dem die Flüssigkeit des Verkehrs noch gewährleistet ist. Die bayerischen Behörden wurden bereits informiert.

Auslöser für die Maßnahme sind die Erfahrungen des heurigen Pfingstwochenendes, wo es am 3. Juni zwischen Kufstein und dem Brenner zu einem Verkehrskollaps gekommen ist und der gesamte Verkehr im Inntal zum Erliegen kam. Auf- und Abfahrten der A 12 waren aufgrund des lückenlosen Lkw-Kolonnenverkehrs nicht mehr zu benützen und es kam zu massiven Behinderungen für Einsatzfahrzeuge.

„Wir mussten in den vergangenen Monaten feststellen, dass die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infrastruktur endgültig erreicht ist“, sagt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und verweist auf die jüngsten Transitzahlen: Im Jahresschnitt wird auf der Nord-Süd-Route eine stetige Zunahme des Schwerverkehrs von fünf Prozent registriert, im August wurden im Vergleich zum Vorjahr sogar um elf Prozent mehr Lkw gezählt. „Mit der Lkw-Blockabfertigung wird verhindert, dass in Tirol an diesen Tagen der Verkehr kollabiert. Die Sicherheit der Tirolerinnen und Tiroler muss im Vordergrund stehen“, sagt Platter. Die Maßnahme sei nicht zuletzt auch deshalb nötig, weil ab 25. September wegen einer Baustelle auf der Brennerautobahn im Steigungsbereich zwischen Zenzenhof und Patsch nur noch zwei statt bisher drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen werden. Die Blockabfertigung gewährleiste den Verkehrsfluss auf der A 12 und der A 13.

Platter macht aber auch klar, dass mit den Maßnahmen an den beiden Tagen im Oktober die Möglichkeiten zur Verkehrsregulierung noch nicht ausgeschöpft sind: „Es handelt sich dabei um das erste Pilotprojekt, um bis zum Euregio-Verkehrsgipfel Ende November, Anfang Dezember unsere Ideen zu evaluieren und in weiterer Folge diese und weitere Maßnahmen wie die Lkw-Obergrenze zu etablieren.“ Langfristig müsse man aber den Umwegtransit verhindern und eine Kostenwahrheit zwischen Straße und Schiene erreichen.