Wien, Innsbruck – In der kalten Jahreszeit ist die gesundheitsschädliche Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2) in Österreich deutlich höher, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Tirol leidet am stärksten unter der hohen NO2-Belastung. Hauptverursacher von Stickstoffdioxid ist der Verkehr und dabei vor allem die alten Dieselfahrzeuge. Bei vielen Diesel-Pkw funktioniert die Abgasreinigung nur bei Temperaturen zwischen 15 und 33 Grad Celsius optimal. Der VCÖ fordert deshalb, dass diese Diesel-Pkw auf Kosten der Hersteller rasch mit einer funktionierenden Abgasreinigung nachgerüstet oder zurückgenommen werden müssen. Vom morgigen, von Verkehrsminister Leichtfried einberufenen Fachleute-Gipfel zur „Abgasstrategie 2030“ erwartet sich der VCÖ den Startschuss für einen Fahrplan zu einer sauberen und gesunden Mobilität.

Die Messstelle in Vomp an der A 12 weist österreichweit die höchste Stickstoffdioxid-Belastung auf. Im Jahr 2016 betrug der durchschnittliche Wert im Jänner, Februar und Dezember 73,0 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und lag damit um 52,8 Prozent höher als im Schnitt der Monate März bis November, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Die Messstelle Innsbruck/Fallmerayerstraße weist in den Wintermonaten sogar eine um 92 Prozent erhöhte NO2-Belastung auf, bei der Messstelle Lienz/Amlacherkreuzung ist Belastung um rund 75 Prozent höher.

„In der kalten Jahreszeit ist die Luftqualität in Österreich an vielen Orten schlecht. Wenn dann zusätzlich bei Diesel-Pkw die Abgasreinigung nicht funktioniert, erreicht die Luftverschmutzung ein gesundheitsschädliches Ausmaß. Die Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel“, fordert VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. (TT)