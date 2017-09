Von Wolfgang Otter

Walchsee – Die Diskussion über eine Tempobremse durch Walchsee ist nicht neu. Jahr für Jahr steigt die Zahl der Pkw, die auf der Walchseestraße (B172) in oder durch den Ort fahren. So wurden in Durchholzen im Juni 2017 8804 Kfz als durchschnittlicher Tagesverkehr gezählt, der größte Tagesverkehr betrug 12.325 Kfz in 24 Stunden. Im Februar war die Belastung noch größer: Der durchschnittliche Tagesverkehr betrug 8960 Kfz, der höchste Tageswert 14.811 Fahrzeuge (Zählstelle Durchholzen). Im Jahr 2016 waren zum Vergleich im Juni 2016 noch 7391 Kfz im Monatsdurchschnitt erhoben worden, der höchste Tageswert lag damals bei 9277 Kfz – demnach gab es im Juni 2017 einen signifikanten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Im Februar 2016 waren es allerdings bereits ähnlich hohe Zahlen wie im Jahr 2017.

Kein Wunder also, dass man in Walchsee schon längere Zeit über Maßnahmen gegen diese Blechlawine nachdenkt. Noch dazu, wo es im Ortszentrum unübersichtliche und enge Stellen gibt, an denen Fußgänger und Radfahrer die B172 queren müssen. Nachdem das Thema Umfahrung schon mehr oder weniger ad acta gelegt worden ist, hat Bürgermeister Dieter Wittlinger einen neuen Anstoß gegeben. Das Baubezirksamt prüft derzeit die Machbarkeit einer Trasse, die im Raumordnungskonzept vorsorglich frei gehalten wurde. Bis zur Realisierungen dürften aber noch viele, viele Jahre ins Land ziehen. Daher braucht es eine Sofortmaßnahme. Der Vorschlag des Verkehrsplaners und einer Arbeitsgruppe: Tempo 30 im Dorfzentrum. Nach Ansicht des Experten hätte es gute Chancen, bewilligt zu werden. Weiters denkt man sogar an eine Fußgängerzone im Zentrum. In einer abschließenden Sitzung steht der Vorschlag zur Diskussio­n. „Ich gehe davon aus, dass sich Tempo 30 unter den Vorschlägen der Arbeitsgruppe findet“, sagt BM Wittlinger.