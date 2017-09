Kufstein – Damit die Züge sicher und pünktlich unterwegs sind, benötigen auch Bahnstrecken ein regelmäßiges Service. In den Gemeinden Kirchbichl, Kufstein und Wörgl führt deshalb eine spezielle Maschine Arbeiten zur Verdichtung des Schotterbetts – so genannte Stopf­arbeiten – durch.

Die Arbeiten finden jeweils in der Nacht zwischen 19.30 und 6 Uhr in der Früh statt. Und zwar in Wörgl vom 25. bis 27. September, in Kufstein am 27. und 28. September sowie in Kirchbichl am 28. und 29. September. Zum Schutz der Arbeitenden werden akustische und optische Warnsignale abgegeben. „Leider können wir Lärm und Staub nicht gänzlich vermeiden“, heißt es dazu seitens der Österreichischen Bundesbahnen.

Informationen ausschließlich zu diesen Erhaltungsarbeiten erhält die Bevölkerung unter der Telefonnummer 0 53 32/93 000-275, jeweils von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. (TT)