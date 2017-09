Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – 60 Meter im Durchmesser, zweispurig und noch dazu in unmittelbarer Nähe zu den dortigen Wohnsiedlungen: Ein Riesenkreisel hätte in Zukunft den Verkehr (Völs, Autobahn, Zirl) kurz vor der Einfahrt in den Innsbrucker Stadtteil Kranebitten neu regeln sollen. Diese Planungen resultierten aus den Überlegungen zur künftigen Trassenführung der Regionalbahn auf dem Abschnitt Technik bis zur künftigen westlichen Endhaltestelle beim Völser Bahnhof. Eine Verkehrsführung, die vor gut einem Jahr bekannt wurde und in Folge auf erbitterten Widerstand der Initiative Lebensraum Kranebitten (ILK) traf, die TT berichtete.

Stadt Innsbruck und die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) rückten gestern aus, um die überarbeiteten Pläne zu präsentieren. Und siehe da: Der Megakreisverkehr ist aus den Plänen verschwunden.

Es habe viele Gespräche zwischen dem Tiefbauamt, der Abteilung Verkehr und Straße im Land, den IVB und auch der ILK gegeben, sagten BM Christine Oppitz-Plörer (FI) und die für Verkehr zuständige Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne). Das Ergebnis sei „kein Kompromiss, sondern eine gute Lösung“. Jede Seite sei von Maximalforderungen abgegangen.

Während die Tram das städtische Entwicklungsgebiet südlich des Harterhofs (derzeit Freiland) zwecks künftiger Anbindung des neuen Stadtteils noch ohne Probleme durchqueren kann, gestaltete sich die Weiterführung weit kritischer. Ein Knackpunkt lag im Bereich der Überführung der Kranebitter Allee (B171) unweit des Lohbachs. Damit die Tram hier durchpasst, muss ein Fahrstreifen der darunter liegenden Straße künftig aufgelassen werden. Das hat zur Folge, dass die Verkehrsteilnehmer von Völs/Autobahn kommend Richtung Kranebitten/Zirl zuerst bis zum Kreisverkehr Kranebitter Allee/Technikerstraße fahren und dort eine Ehrenrunde drehen müssen. Um dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen schlucken zu können, wird dieser Kreisel auf einen Durchmesser von 70 Metern (mit Option auf einen zweiten Fahrstreifen) ausgebaut.

Zurück zur Straßenbahn: Diese wird im Anschluss an die Überführung per Ampelregelung über die Tiroler Straße (B171-B) geführt. Dass gerade dieses zu den Stoßzeiten bereits vom Pendlerverkehr schwer belastete Teilstück durch eine Ampel zusätzlich zum Nadelöhr wird, scheint das Land nunmehr offenkundig hinzunehmen. Eine Stellungnahme aus der betreffenden Abteilung war gestern nicht zu bekommen. Bis die Regionalbahn dann Völs erreicht, müssen noch eine neue Inn- sowie eine Autobahnbrücke gebaut werden.

Dass die neue Tramhaltestelle Kranebitten etwas abseits der Siedlungen gebaut werden soll, stört ILK-Sprecherin Hildegard Auer jetzt nicht mehr. Die Argumente hierfür seien nachvollziehbar, sagt sie. Wichtiger ist ihr und der ILK, dass das eigentliche Ziel erreicht sei. Der Mega­kreisel kommt nicht – und damit auch nicht die befürchtete Verkehrsbelastung.