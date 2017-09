Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Die Aufregung in vielen Orten des Bezirks ist groß: Streifen um Streifen wurden zahlreiche Schutzwege in den Gemeinden entfernt. Wie wegradiert. „Verantwortungslos“, beschweren sich Eltern. Für manche ist es „total unverständlich“ und „die Gefahr für die Kinder am Schulweg steigt“.

In Schwaz müssen rund 27 von insgesamt 72 Schutzwegen entfernt werden. In Fügen sind es bisher nur zwei, aber rund die Hälfte aller Zebrastreifen im Ort entspricht nicht den Richtlinien. Auch in Uderns muss der Großteil weichen. „Warum das gemacht wird, versteht kein Mensch“, ärgert sich ein Vater. Die Initiative geht von der Bezirkshauptmannschaft Schwaz aus. „Es gibt allgemeine Richtlinien für die Sicherheitsanforderungen eines Schutzweges und die müssen wir immer wieder überprüfen“, erklärt Wolfgang Löderle, zuständig für Verkehr und Sicherheit. Bei der jüngsten Untersuchung entsprachen viele Schutzwege nicht den Anforderungen. „Die Hauptgründe waren vielerorts, dass eine Beleuchtung fehlt, die nötige Anfahrtssichtweise nicht vorhanden ist oder es keine Aufstellflächen für die Fußgänger am Schutzweg gibt. Viele Zebrastreifen münden im Bezirk in Straßen und das geht einfach nicht“, sagt Löderle. Wenn keine Schutzfunktion gegeben ist, müsse der Schutzweg saniert oder entfernt werden.

„Wir behandeln dieses Thema eher zurückhaltend und wollen das strategisch über einen längeren Zeitraum in Angriff nehmen“, sagt der Fügener BM Dominik Mainusch. Er wolle kein Chaos, nur weil plötzlich Zebrastreifen wegfallen. „Wir haben jetzt zwei entfernt, die wirklich gefährlich waren“, sagt Mainusch. Jene, die für den Schulweg dringend notwendig seien, wolle er aufrechterhalten und an die Vorgaben anpassen. Bei allen gehe das aber nicht.

Jener Zebrastreifen vor dem Geschäft der Familie Mayer in Fügen wurde entfernt. Er mündete auf einer Seite in eine Privatstraße und sei daher zu gefährlich. Hier ist man bereits um eine Lösung bemüht, da sich viele Fügener über die Entfernung beschwert haben. „Wir geben ein Stück unseres Privatgrundes für eine Aufstellfläche am Zebrastreifen her“, sagt Maria Mayer auf Anfrage der TT. Auch eine Beleuchtung müsse künftig installiert werden.

So gut wie alle Schutzwege wurden in Uderns von der BH bemängelt. „Die Dorfstraße ist am meisten betroffen. Die, die bleiben können, werden wir auch erhalten. Die anderen müssen weg“, sagt BM Josef Bucher. Und das seien viele. Vor allem bei Eltern steige die Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder. Für „prekäre Stellen“ wolle man sich seitens der Gemeinde etwas überlegen.

Auch in Schwaz war die Aufregung groß – die TT berichtete. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung brachte die SP einen Antrag ein. „Vielerorts sorgte die Entfernung der Zebra­streifen im Schwazer Straßenverkehr für Unbehagen und ein Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung“, sagte Vize-BM Rudi Bauer. Daher wolle man eine verstärkte Sicherung vor Kindergärten, Schulen und anderen stark frequentierten Orten mittels Warntafeln, Blinkanlagen und Lotsen. „Es soll evaluiert werden, an welchen Stellen und in welchem Zeitraum eine zusätzliche Absicherung notwendig und sinnvoll ist“, erklärt Bauer. Vize-BM Martin Wex wies zudem auf die Möglichkeit hin, als Freiwilliger die Kinder per Pedibus in die Schule zu bringen.

Als Hotspots in Schwaz sieht GR Hermann Weratschnig den Bereich vor der NMS Schwaz und die Ludwig-Penz-Straße. Bei Letzterer sei ein Schutzweg unmöglich, „das kann man nur mit Schülerlotsen lösen“. Vor der NMS wünsche sich Weratschnig eine Begegnungszone.