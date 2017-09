Von Michael Domanig

Hall – Sie ist der erste Baustein der „S-Bahn-Haltestellenoffensive“ von ÖBB und Land Tirol im Großraum Innsbruck – die neue Bahnstation „Hall-Thaur“, die mit Fahrplanwechsel am 10. Dezember plangemäß in Betrieb gehen wird. Auf Haller Gemeindegrund an der Grenze zu Thaur gelegen, soll die Haltestelle vor allem das Gewerbegebiet mit ca. 2000 Arbeitsplätzen anbinden. Über 70 Züge täglich werden hier künftig im Halbstundentakt halten.

Die Vorarbeiten starteten bereits im Herbst 2016 mit einem aufwändigen Umbau der Oberleitungen. Von den beiden je 220 Meter langen Bahnsteigen, die – neben dem laufenden Bahnbetrieb – per Fertigteilverfahren errichtet werden, steht der südliche schon, der nördliche folgt im Oktober. Die Überdachung der Wartebereiche wird sich laut ÖBB mangels freier Kapazitäten im Baunebengewerbe etwas verzögern. Auch einen Parkplatz plane man noch, erklärte Werner Baltram, Geschäftsbereichsleiter der ÖBB-Infrastruktur AG, bei der gestrigen Baustellenführung; die Stadt verhandelt derzeit mit den Grundbesitzern.

ÖBB und Land Tirol teilen sich die Gesamtkosten von 4,1 Mio. Euro im Verhältnis von 60 zu 40 Prozent für die Planung bzw. 80 zu 20 für den Bau. Das „S-Bahn-Paket“ im Großraum Innsbruck – das auch neue Haltestellen im Bereich Innsbruck-Messe, Wifi, Innsbruck-Hötting und Allerheiligenhöfe sowie einen Umbau des Westbahnhofs vorsieht – sei „zentral, um Pendlern ein attraktives Angebot für den Umstieg auf die Öffis zu legen“, ist Mobilitätslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe überzeugt.

Die Haller Bürgermeisterin Eva Maria Posch erhofft sich vom neuen Halt Hall-Thaur auch einen Beitrag zur Entlastung vom Durchzugs- und Individualverkehr. Erfreulich sei, dass die Umsetzung gegenüber den – von der Planung her noch komplexeren – neuen Halten in Innsbruck zeitlich vorgezogen werden konnte. „Weitere Schritte beim Ausbau der ÖBB-Infrastruktur in Hall sind willkommen“, so Posch im Hinblick auf die lange geforderte barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofs Hall. Hierzu fanden bereits Sondierungsarbeiten statt, derzeit stecken die ÖBB in der Planungsphase. Erste Bauarbeiten sollen in der Niederwasserperiode 2018/19 erfolgen, eine Eröffnung ist laut Baltram wohl erst 2020 zu erwarten.

Von den in Innsbruck geplanten neuen Haltestellen soll Baltram zufolge jene bei der Messe als Erste angegangen werden, die Vertragsverhandlungen seien hier „relativ weit“ gediehen. Ein Baustart ist für Mitte 2018 anvisiert, die Eröffnung dann mit Fahrplanwechsel im Dezember 2019.