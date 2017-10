St. Anton, Imst, Reutte – „Im Unterland stoßen wir an Kapazitätsgrenzen. Aber auch im Außerfern haben wir eine katastrophale Verkehrssituation“, stellte LH Günther Platter am Freitag bei der Eröffnung des Arlberg-Straßentunnels fest – im Beisein der Asfinag-Vorstände Alois Schedl und Karin Zipperer.

„Für das Oberland und das Außerfern brauchen wir unbedingt den Tschirganttunnel.“ Dass die seit mindestens 20 Jahren in der Tschirgant-Region bzw. im Gurgltal geforderte Röhre noch immer nicht gebaut ist, liege aber nicht an der Asfinag. „Das liegt am zuständigen Ministerium, wo es zu viele taube Ohren gibt.“ Bei den Asfinag-Vorständen sei er auf großes Verständnis „für dieses wichtige Tiroler Anliegen“ gestoßen. „Die Asfinag würde bauen, wenn sie grünes Licht bekommt.

Mit seinem abschließenden Plädoyer entlockte der Landeshauptmann vielfaches Schmunzeln: „Wenn in Wien tatsächlich nichts weitergeht, dann werden wir mit unseren Schützen aufmarschieren und eine Salve abgeben.“ (hwe)