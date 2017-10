Von Claudia Funder

Matrei i. O. – Alle zwei Jahre gibt es entlang der Felbertauernstraße Qualitätskontrollen die Fahrbahn betreffend. Dabei werden auch im Tunnel Griffigkeit sowie Spurrillen- und Wasserfilmtiefen gemessen. „Letztmalig wurde die Fahrbahn im Tunnel vor über 20 Jahren mit einer neuen Decke versehen“, erklärt Michael Köll, Technischer Leiter der Felbertauernstraße AG. Nach Auswertung der Messergebnisse wird nun die Hälfte der gut fünf Kilometer langen Tunnelfahrbahn – und zwar jeweils ein Viertel der Strecke im Nord- sowie im Südbereich – saniert. Aufgrund der Arbeiten muss der Tunnel ab 9. Oktober an acht Werktagen von 21 Uhr bis 5 Uhr Früh für den Verkehr gesperrt werden. Die Arbeiten enden jeweils am Freitag um 5 Uhr Früh und werden Montagabend um 21 Uhr wieder aufgenommen. Am Wochenende gibt es also keine Einschränkungen.

Bereits jetzt gibt es in besagten Nachtstunden eine einstreifige Verkehrsführung im Tunnel, mit maximal zehn Minuten Wartezeit. „Vier Zentimeter der Fahrbahndeckschicht werden abgefräst und die Flächen mit Hochdruckwasserstrahl gereinigt“, erklärt Köll. In den kommenden beiden Wochen erfolgt dann der Neuauftrag der Deckschicht – jeweils bis 3 Uhr Früh, damit der Belag Zeit hat, abzukühlen und nachgewalzt zu werden, bevor der Verkehr wieder zu rollen beginnt.

Warum die Arbeiten gerade jetzt durchgeführt werden? Zum einen sei das Nachtverkehrsaufkommen im Oktober vergleichsweise gering, zum anderen seien die Arbeits-Außentemperaturen noch verträglich, antwortet Köll. Es brauche nämlich mindestens fünf Grad im Plusbereich.

Während der Nachtsperren gibt es nur großräumige Umfahrungsmöglichkeiten: über die A10 Tauernautobahn und die A13 Brennerautobahn. Untertags sowie an den Wochenenden ist der Tunnel – abgesehen von Geschwindigkeitsbeschränkungen – ungehindert befahrbar.

Angepeilt ist, im Herbst 2018 auch in der mittleren Hälfte des Tunnels Sanierungsarbeiten auszuführen.