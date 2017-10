Innsbruck – Jährlich kommen in Tirol mehr als 1360 Wildtiere im Straßenverkehr zu Tode. In ganz Österreich sind es rund 77.000 Wildtiere. Das bedeutet, dass sich in Tirol pro Tag 3,7 Wildunfälle ereignen, statistisch gesehen alle sieben Stunden einer. Anders ausgedrückt: Alle 6,5 Stunden kommt es zu einer ungewollten und meistens gefährlichen Begegnung zwischen einem Tier und einem Fahrzeug. Österreichweit sind die Zahlen ähnlich.

Der österreichische Versicherungsverband VVO, das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) und die Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände rufen deshalb gemeinsam – ganz besonders in Wildwechselzonen – zu besonderer Vorsicht und zur Anpassung der Geschwindigkeit auf.

Die Warnung kommt rechtzeitig zum Herbstbeginn. Nebel, herabfallende Blätter, früher Dämmerungseinbruch – in den kommenden Wochen ist vermehrt mit schlechten Sichtverhältnissen zu rechnen. Damit steigt leider auch das Risiko von Wildunfällen. Im vergangenen Jahr wurden in Tirol 22 Personen bei Unfällen mit Wildtieren verletzt (österreichweit waren es 293), im Burgenland verunfallte eine Person tödlich.

Insgesamt sei die Zahl der Wildunfälle mit Personenschaden in den vergangenen fünf Jahren erfreulicherweise stetig gesunken, belegt die Statistik im VVO. Tatsächlich verunglückten im Jahr 2016 österreichweit 90 Personen weniger als noch im Jahr 2012, was einem Rückgang von knapp 25 Prozent entspricht. Die Experten hoffen, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzt.

Insgesamt ist die Zahl der Wildunfälle allerdings nach wie vor hoch. Beinahe 38.000 Rehe – darunter knapp 11.000 Kitze – kamen in der vergangenen Saison auf Österreichs Straßen zu Tode. Hinzu kommen noch knapp 39.000 weitere Wildtiere, welche die Kollision mit einem Fahrzeug nicht überlebten.

Eine Unfallanalyse des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt unterdessen, dass auch die Verkehrsteilnehmer mitunter ihren Beitrag zum Entstehen brenzliger Situationen leisten. Konkret geht es darum, dass die Warnschilder „Achtung Wildwechsel“ oft einfach ignoriert werden. In den Morgenstunden und abends sind Wildtiere am aktivsten. Das spiegelt sich auch in der Unfallstatistik wider: Die meisten Unfälle ereignen sich in den Morgenstunden zwischen 5 und 7 Uhr sowie abends zwischen 20 und 23 Uhr. „Zu den Wildwechselstunden sollte in Zonen mit häufigem Wildwechsel ganz besonders vorsichtig gefahren und die Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden. Generell sollte das Gefahrenzeichen ,Achtung Wildwechsel‘ unbedingt ernst genommen und die Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden“, empfiehlt das KFV.

Wie die KFV-Analyse allerdings zeigt, verhallt diese Warnung zu oft ungehört. Wildwechselschilder werden – unabhängig von der Uhrzeit – in der Praxis häufig ignoriert, außerdem unterscheidet sich die gefahrene Geschwindigkeit nicht von jener auf anderen, weniger gefährlichen Strecken. „Wildwechselschilder sind an Streckenabschnitten positioniert, an welchen das Risiko einer Kollision mit einem Wildtier auch tatsächlich deutlich erhöht ist. Bei Übergangsbereichen zwischen Wald und Feld ist das Risiko eines Wildunfalles beispielsweise besonders groß. Wildwechselschilder sollten daher dringend beachtet werden“, betont auch Dr. Peter Lebersorger, Generalsekretär der Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände. (TT, mz)