Kufstein – Als gestern um 9.30 Uhr die Polizei das Pilotprojekt beendete und den Checkpoint auf der Autobahn bei Kufstein-Nord räumte, gab es auf Tiroler Seite rundum zufriedene Gesichter. „Die Lkw-Blockabfertigung hat funktioniert“, lautete der Tenor. Rund 1400 Lkw hatten bis dahin seit 5 Uhr in der Früh in Richtung Innsbruck die Polizisten passiert, wie Oberst Markus Widmann von der Verkehrsabteilung des Landespolizeikommandos erzählte. Ab 300 Lkw in der Stunde hätte man die Fahrzeuge gestoppt, das Aufkommen überschritt allerdings nie diesen kritischen Wert. Die Lkw wurden aber stark eingebremst und die Kolonne dadurch entzerrt; damit konnte der Berufsverkehr flüssiger verlaufen. In Bayern staute sich die Lkw-Schlange Richtung Tirol hingegen bis zu drei Kilometer, Pkw kamen jedoch relativ ungehindert weiter.

Dieser Rückstau und die Blockabfertigung wird nun in Bayern kritisiert. Für den Rosenheimer CSU-LA Klaus Stöttner widerspricht sie sogar dem „freien Warenverkehr“ und damit dem EU-Recht. Zwar habe er Verständnis für die Tiroler Situation, „aber eine Lösung muss im Dialog gefunden werden“. Ihn stört auch, dass der Informationsaustausch nur auf Polizeiebene erfolgt sei. Mit der Blockabfertigung konnte man ein Verkehrschaos und kilometerlange Staus wie am 3. Juni dieses Jahres vermeiden. Damals waren aufgrund des vortägigen Lkw-Fahrverbots bis zu 600 Lkw in der Stunde auf der A 12 unterwegs. Nachdem der 3. Oktober in Deutschland ein Feiertag ist und damit wieder ein Lkw-Fahrverbot bestand, befürchtete man in Tirol ähnliche Auswirkungen.

Zufrieden über die Wirkung zeigt sich Landeshauptmann Günther Platter (VP). Er betont, dass man „nicht länger zusehen kann, wie der Transitverkehr sich langfristig negativ auf uns und unsere Umwelt auswirkt“. Für Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) habe man nun auch eine „punktuell wirksame Maßnahme zur Verkehrsverflüssigung“. Laut Bernhard Knapp, Leiter der Abteilung Verkehr des Landes, konnten gestern wertvolle Aufschlüsse für künftige Maßnahmen gewonnen werden. Die nächste Lkw-Bremse ist fixiert: Am 27. Oktober wird wieder viel Verkehr erwartet.

Ein komplett anderes Bild gestern in Südtirol. Gegen Mittag erreichte die Lkw-Blechlawine am rechten Fahrstreifen gigantische Ausmaße. Stau bzw. zähfließender Verkehr vom Brenner bis nach Bozen bzw. St. Michael war die Folge. Das sind bis zu 100 Kilometer. Doch das war keine Auswirkung von Maßnahmen in Nordtirol, sondern schlicht und einfach die Folge von vielen Lkw, die am deutschen Feiertag in Italien geladen hatten und wieder nach Norden wollten. Auch für Autofahrer kam es zu Behinderungen. In Südtirol wurde sofort Kritik an der Landesregierung laut. Der Freiheitliche LA Sven Knoll forderte ein „verkehrstechnisches Gesamtkonzept zwischen Nord- und Südtirol“. Der Chef der Brennerautobahn AG Walter Pardatscher erklärte gegenüber den Dolomiten, dass er eine Blockabfertigung als „keine geeignete Maßnahme“ halte. Das Problem würde sich nur nach hinten verschieben. (wo, mw)