Von Wolfgang Otter

Kirchbichl, Langkampfen – Es wird künftig auf den Straßen noch kräftiger blitzen. Kirchbichl wird bis zu vier fixe Radarkästen aufstellen bzw. an zehn Punkten mit einem mobilen Gerät die Geschwindigkeit messen. Start ist der Jänner. Aber auch Langkampfen denkt an Radarkontrollen. Die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten im Kirchbichler Nachbarort laufen. Dort sollen acht fixe Kästen installiert und an zehn weiteren Stellen als mobile Punkte festgelegt werden.

Laut dem Kirchbichler Bürgermeister Herbert Rieder werden in seinem Gemeindegebiet zwei fixe Kästen an der B 171 stehen, der Rest bei neuralgischen Punkten wie zum Beispiel Schulen. Eigentlich wollte man sogar 16 Kontrollpunkte beantragen, zwei wurden vom Gutachter gestrichen.

Kirchbichl ist damit, so ist von Kufsteins Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer zu erfahren, die erste Gemeinde im Bezirk, die sich ein Kooperationsabkommen zunutze macht. Künftig wird die Bundespolizei die Radarkästen in den kleinen Orten, mangels eigenen Gemeindewachkörpers, mit einer Kamera bestücken und auslesen. Die Bezirkshauptmannschaft wird dann als Strafbehörde zuständig sein. Die Geräte schaffen die Gemeinden an bzw. finanzieren auch die nötige Infrastruktur. Kirchbichl wird bis zu 160.000 Euro für die Geräte zur Überwachung der Straßen ausgeben, wie BM Herbert Rieder mitteilt.

Finanziell werden sich für die Gemeinden nur die Kästen auf Gemeindestraßen rentieren, die Strafen auf Landesstraßen fließen dem Bund bzw. dem Land zu. Aber, so BM Rieder, „es geht nicht ums Strafen, es geht um die Kontrolle. Da führt kein Weg daran vorbei“, sagt der Ortschef.

Auch der Langkampfener Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser stützt sich auf Untersuchungen, laut denen es im Ortsgebiet auf den Landesstraßen massive Geschwindigkeitsüberschreitungen gebe. Da diese Straßen tempomäßig neu bewertet werden, brauche es auch Kontrollmöglichkeiten.

Dabei können die Gemeinden nicht nach Lust und Liebe die Kameras ein- und ausschalten. Die Kontrollen werden von der Bezirkshauptmannschaft festgelegt. Im Falle von Kirchbichl und Langkampfen kann es daher sein, dass nur jeweils in einem der beiden Orten kontrolliert wird. Hintergrund ist die Abarbeitung der Anzeigen, die durch die Bezirkshauptmannschaft bewältigbar bleiben muss. Eine Situation wie vor knapp zehn Jahren, als Wörgl Tempo 30 mittels Radarkästen zu kontrollieren begonnen hat und alleine aus der Stadt bis zu 150 Anzeigen täglich gemacht wurden, will man bei der Behörde aus Kapazitätsgründen vermeiden.