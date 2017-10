Peking – Teile des 2016 außer Kontrolle geratenen chinesischen Raumlabors „Tiangong 1“ werden wahrscheinlich bald auf der Erde einschlagen. „Ein Großteil des Labors wird in der Atmosphäre verglühen, aber einige besonders große Bestandteile, etwa die Treibstofftanks, könnten auch die Erdoberfläche erreichen“, sagte der australische Raumfahrt-Fachmann Morris Jones am Dienstag.

Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass China den 8,5 Tonnen schweren „Himmelspalast“ nicht mehr steuern kann und er nach sechs Jahren im All und zahlreichen Experimenten unkontrolliert auf die Erde stürzen wird. Laut der Raumfahrtbehörde des Landes umkreist das Labor die Erde zunächst in immer niedrigerer Umlaufbahn und wird bis spätestens April 2018 in den Sturzflug übergehen.

Brennende Trümmerteile prallen auf die Erde

Laut Medienberichten könnten brennende Trümmerteile mit einem Gewicht von bis zu 100 Kilo auf die Erde prallen, und es ist noch nicht abzuschätzen, wo sie einschlagen werden. Mit dem Absturz muss zwischen Oktober und April gerechnet werden.

Wie der Guardian berichtete, beträgt der Abstand zur Erde nur noch 300 Kilometer. Je näher „Tiangong 1“ der Erde kommt, desto mehr wird er abgebremst. Aktuelle Berechnungen schätzen, dass die Trümmerteile die Atmosphäre zwischen Dezember und Jänner durchdringen und dann auf die Erde stürzen.

Astrophysiker Jonathan McDowell erklärte gegenüber dem Guardian, dass noch Tage vorher nicht mit Sicherheit gesagt werden könne, wo die Trümmer hinfliegen. Schon die geringsten Schwankungen in der Atmosphäre könnten dazu führen, dass die Trümmer Tausende Kilometer weiter als berechnet einschlagen. (APA/dpa)