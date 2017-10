Innsbruck – Gute Nachrichten für alle Autofahrer auf der Inntalautobahn (A12): Die Asfinag schließt heute Freitag die Sanierungsarbeiten zwischen Zirl und Pettnau ab. Somit gibt es in diesem Bereich keine Behinderungen mehr. In die Erneuerung der Fahrbahn, Verbesserung der Entwässerung sowie in neue Leitwände und Leitschienen wurden 5,5 Millionen Euro investiert.

Seit Ende April wurden 86.000 Quadratmeter neuer Asphalt eingebaut und über 5.000 Meter an neuen Leitschienen und Leitwänden wurden errichtet, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit. Während der Bauarbeiten standen immer zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. In den kommenden zwei Wochen sind teilweise noch kleine Sanierungen und Markierungsarbeiten an der Anschlussstelle Zirl-West notwendig, die jedoch ohne Sperren und mit möglichst geringer Behinderungen durchgeführt werden. (TT.com)