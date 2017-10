Von Wolfgang Otter

Wörgl – Derzeit zerbrechen sich die Mitglieder der Gemeinderatsausschüsse in Wörgl den Kopf über ein 95-Punkte-Paket, mit dem die städtischen Finanzen wieder ins Lot gebracht werden sollen. Bekanntlich hatte der Gemeinderat eine externe Firma damit beauftragt, das Wörgler Budget umzukrempeln. Und die Fachleute taten dies ordentlich. Der Befund sorgte dann für ordentlichen Wirbel. 3,3 Millionen Euro jährlich, so das Urteil, fehlen der Stadt, um alle auf Wörgl zukommenden Aufgaben zu erfüllen. Wobei hier noch gar nicht die Kosten für den Hoch- wasserschutz enthalten sind.

Auch wenn man gleichzeitig die Benachteiligung einer Stadt wie Wörgl beim Finanzausgleich mit Land und Bund und den Bundesertragsanteilen kritisierte, blieb das Fazit: Wörgl muss in den sauren Apfel beißen und einnahmen- wie ausgabenseitig reagieren, will es nicht in die Insolvenz schlittern. 200 Punkte wurden vorgelegt, nachdem die „Politik die Giftzähne“ gezogen hatte, blieben noch 95 Maßnahmen übrig. Damit werde man zwar nicht die gesamten 3,3 Mio. Euro erreichen, sondern nur 2,5 Mio., aber der Anfang wäre gemacht. Zuvor sollten die Ausschüsse nochmals Punkte, die ihre Kompetenz betreffen, genau beraten und gewichten.

Wie viele dieser Punkte, in denen unter anderem die Kürzung der Vereinssubventionen enthalten ist, am Ende des Tages wirklich diese politische Gewichtung überstehen, ist derzeit offen. Offensichtlich beginnt aber das Durchhaltevermögen von manchem Mandatar bereits zu zerbröckeln. Zumindest beschwert sich Bürgermeisterin Hedi Wechner in der November-Ausgabe des Wörgler Stadtmagazins, dass den „einen oder anderen der Mut vor der eigenen Schneid“ verlassen habe (BM Wechner war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar). Sie verteidigt aber neuerlich die Maßnahmen.

Auf alle Fälle denkt so mancher Mandatar und auch BM Hedi Wechner wahrscheinlich mit ein bisschen Wehmut an die Zeit zurück, als die Wörgler Radarkästen die Stadtkasse ordentlich klingeln ließen. Nicht erst seit dem vernichtendenden jüngsten Expertenpapier, die Stadtfinanzen betreffend, will Wechner die Hoheit über die Radarkästen zurückgewinnen. Das hatte sie bereits früher gegenüber der TT erklärt.

Vor 2008, als Bedenken der Datenschutzkommission die Möglichkeit des Betriebs von Radarkästen der Gemeinden begrenzte, kassierte die Stadt bis zu 700.000 bzw. 800.000 Euro Strafgelder im Jahr. Verantwortlich ist dafür ein 30-Stundenkilometer-Limit in der Stadt. Nachdem Wörgl die Herrschaft über die Anzahl der Kontrolltage verlor und diese nun die Bezirkshauptmannschaft festlegt, sind die Einnahmen auf 200.000 Euro gesunken. Angeblich, so ist zu erfahren, sind die Radarkästen auch nur noch 14 Tage im Monat scharf. Welcher Radar an welchem Tag, wird natürlich nicht öffentlich kolportiert.

100.000 Euro Mehreinnahmen will die Stadt aus den Verkehrskontrollen und damit besonders aus den Radarkästen herausholen. Zugleich werden gewisse Kurzparkzonen teurer und die Kontrollen verschärft sowie die Strafen angehoben, was in Summe nochmals an die 75.000 Euro bringen könnte. Also rund 170.000 Euro Mehreinnahmen aus dem Posten Strafen und Kurzparkzonen, die fürs Budget mehr als notwendig sind. Nur heißt es dazu für Wörgl zuerst eine Riesenhürde überwinden: Die Stadt müsste die Kompetenz für die Radarkästen von der Landesregierung übertragen bekommen. Nur die Rosinen herauspicken, sprich die Radarkästen zu übernehmen, ginge nicht, heißt es dazu aus dem Landhaus in Innsbruck. Wörgl müsste weitere polizeiliche Aufgaben von der Bezirkshauptmannschaft übertragen bekommen, wie dies in Kufstein geschehen ist. Dazu werden aber mehr Stadtpolizisten benötigt. Sollte die Stadt also nicht das Personal aufstocken oder die BH zu mehr Kontrolltagen überreden können, dürften die 100.000 Euro schwer auftreibbar sein. Und somit könnte noch mehr Geld auf das Konsolidierungsziel fehlen.