Innsbruck – Knapp 7000 Tirolerinnen und Tiroler haben in der vergangenen Saison des Tiroler Fahrradwettbewerbs 5,6 Millionen Radkilometer zurückgelegt. Das entspricht 140 Erdumrundungen – eine neue Rekord-Bilanz für die Initiative von Land Tirol und Klimabündnis Tirol.

Von März bis Ende September konnten Kilometer für den Tiroler Fahrradwettbewerb gesammelt werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 1000 neue Radbegeisterte dem Wettbewerb angeschlosse­n und gemeinsam mehr als eine Million zusätzliche Kilometer zurückgelegt. „Wir freuen uns, dass der Tiroler Fahrradwettbewerb jedes Jahr noch mehr Menschen begeistert“, schwärmt Michael Bürger von Klimabündnis Tirol. „Daran sieht man, dass das Rad als Fortbewegungsmittel immer beliebter wird.“

109 Gemeinden, 110 Betriebe, 66 Vereine und 36 Bildungseinrichtungen haben sich als Veranstalter aktiv am Wettbewerb beteiligt. Bei der Preisverleihung in der Bäckerei – Kulturbackstube in Innsbruck wurden am Montag die fleißigsten von ihnen ausgezeichnet. In den drei Gemeinde-Kategorien – nach aufsteigender EinwohnerInnenzahl – hatten Kaunertal, Haiming und St. Johann in Tirol die Nase vorne. Alle Detailinformationen sind unter www.tirolmobil.at abrufbar.

Glücklicher Gewinner des TT-Hauptpreises ist Martin Läugner aus Schwaz: Er kann sich über ein brandneues Faltrad freuen. (TT)