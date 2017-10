Innsbruck – Am Wochenende findet der Ski-Weltcup-Auftakt der Damen und Herren am Rettenbachferner in Sölden statt. Die meisten Besucher werden aus Österreich erwartet, aber auch aus den Nachbarländern Deutschland, Italien und der Schweiz werden viele Sportbegeisterte ins Ötztal kommen. Autofahrer müssen an beiden Renntagen auf der Ötztalstraße (B186) zwischen Sölden und der Inntalautobahn (A12 - Abfahrt Ötztal) mit Verzögerungen rechnen. Der ÖAMTC rechnet besonders bei der Anreise mit Behinderungen.

Die Parkplätze rund um das Zielgelände stehen in erster Linie den Organisatoren zur Verfügung, der ÖAMTC empfiehlt daher den im Eintrittspreis inkludierten Shuttlebusservice zu nutzen. Die Busse fahren samstags, 7.45 bis 18 Uhr und sonntags, 7.45 bis 17.30 Uhr von den Haltestellen Giggijochbahn, Sparkasse und Gaislachkoglbahn.

Herbstferien-Ende führt zu Staus in Tirol

Transitrouten in Westösterreich werden am Samstag wieder eine Reisewelle erleben. Grund dafür ist das Herbstferien-Ende in Brandenburg, Berlin, Nord-Rheinwestfalen und Teilen der Niederlande. Bereits ab den frühen Vormittagsstunden bis in den Nachmittag hinein wird von den Autofahrern viel Geduld gefragt sein. Zu längeren Wartezeiten und Staus kann es auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg, der Fernpassstraße (B179) vor den Tunnelportalen des Lermooser- und Grenztunnels Vils/Füssen sowie der Inntalautobahn (A12) zwischen Wiesing und Kramsach sowie vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden kommen.

Eine Fahrspur auf Brennerstraße frei

Gute Nachrichten gibt es hingegen aus dem Wipptal. Ab heute Abend kann die Brennerstraße (B182) vorerst einspurig mit Ampelregelung für den Verkehr freigegeben werden. Die Straße musste nach einem Hangrutsch am 14. September gesperrt werden. Ungehindert befahrbar soll die Brennerstraße dann voraussichtlich wieder Ende November sein, teilte das Land Tirol am Dienstag mit. Die Ellbögener Straße (L38) ist allerdings weiterhin nur für den Anrainerverkehr befahrbar. (TT.com)