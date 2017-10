Fusch an der Glocknerstraße/Heiligenblut – Die Großglockner Hochalpenstraße ist ab übermorgen, Sonntag, 29. Oktober, für den Winter gesperrt. Das gab die Großglockner Hochalpenstraßen AG am Freitag bekannt. Morgen, Samstag, besteht damit die letzte Möglichkeit in diesem Jahr für eine Fahrt auf der Panoramastraße zwischen Fusch und Heiligenblut. Am Sonntag soll eine neuerliche Kaltfront für Schneefälle im Gebirge sorgen.

Die Öffnungszeiten der mautpflichtigen Hochalpenstraße sind heute und morgen verkürzt. Die Straße ist von 8 bis 17 Uhr befahrbar, letzte Einfahrt ist um 16.15 Uhr. Für die beiden Ausflugstraßen Nockalmstraße und Goldeck Panoramastraße gilt bereits seit heute die Wintersperre. (APA)