Innsbruck – Die Grabungs- und Gleisarbeiten für die neue Tram/Regionalbahn bis zur Innsbrucker Peerhofsiedlung sind zwar abgeschlossen, doch am kommenden Montag, 30. Oktober, stehen noch einmal finale Tests auf dem Programm, ehe die Strecke dann ab 10. Dezember für den Verkehr freigegeben werden kann. Wie die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) mitteilen, werden am Montag Testfahrten und Bremstests auf der neuen Strecke abgehalten. „Um diese Bremsproben in vollem Umfang umsetzen zu können, müssen wir mit der Doppeltram auch in die Peerhofsiedlung fahren“, erklärt IVB-Geschäftsführer Martin Baltes und bittet die AnwohnerInnen um Verständnis. Jene IVB- und Postbusse, die derzeit noch auf der Tramtrasse in der Kranebitter Allee verkehren, werden zwischenzeitlich auf die Bundesstraße umgeleitet.