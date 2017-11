Kufstein – In Bayern war es gestern und am Dienstag bereits wieder beherrschendes Thema, schließlich droht wie am vergangenen Freitag auch heute bei der Lkw-Blockabfertigung in Kufstein auf den bayerischen Autobahnen ein großer Lkw-Rückstau. Wegen des Feiertagsfahrverbots rechnet die Tiroler Exekutive erneut mit massivem Lkw-Aufkommen Richtung Italien, deshalb wird ab 5 Uhr Früh in Kufstein dosiert. Lediglich 250 bis 300 Lkw werden pro Stunde durchgewunken.

Die Verkehrspolizeidienststellen in Oberbayern wollen heute ebenfalls Schritte setzen, um Verkehrsbehinderungen einzudämmen. Kritik an der Vorgangsweise in Tirol kommt erneut von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, LH Günther Platter bezeichnet die Blockabfertigung als Notmaßnahme und fordert mittelfristig eine höhere Korridormaut auf der Brennerachse. (TT)