Innsbruck – Auch wenn er in den Tälern noch auf sich Warten lässt – in den höheren Regionen Tirols lächelt einem der Winter schon mit schneebedeckten Fahrbahnen entgegen. Höchste Zeit, seinen fahrbaren Untersatz für die frostige Saison umzurüsten. Denn ab Mittwoch gibt es keine Ausreden mehr – die witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht tritt wieder in Kraft. Das bedeutet, dass jedes Fahrzeug bei winterlicher Fahrbahn – also bei Schnee, Matsch oder Eis – mit passenden Reifen oder Schneeketten ausgerüstet sein muss. Mopeds, Mofas und Motorräder sind von dieser Regelung ausgenommen.

Freie Wahl bei Anhängern, scharfe Regeln für Schwergewichter

Ob auch leichte oder schwere Anhänger bei Pkw speziell bereift sind, bleibt dem Fahrer überlassen. Einzig für Spikes gilt es, eine Sonderregelung zu beachten: Sind am Pkw Spikereifen montiert, muss auch der Anhänger über „genagelten“ Reifen verfügen. Umgekehrt dürfen aber Anhänger mit Spikereifen von Kraftwagen ohne Spikes gezogen werden.

Lkw über 3,5 Tonnen und Busse unterliegen einer verschärften Winterausrüstungspflicht: Sie müssen zwischen 1. November und 15. April – unabhängig von der Witterungslage und der Fahrbahnbeschaffenheit – auf mindestens einer Antriebsachse Winterreifen montiert haben. Außerdem müssen Schneeketten mitgeführt werden.

Möbelwagen und Mietauto: Fahrer trägt Verantwortung

Wer sich ein Fahrzeug ausleiht, sollte unbedingt darauf achten, dass es auch entsprechend ausgerüstet ist. Denn verantwortlich ist immer der Fahrer. Das gilt zum Beispiel auch, wenn man sich einen Klein-Lkw (bis 3,5 Tonnen) für den Möbeltransport ausleiht, betont ÖAMTC-Jurist Alexander Letitzki.

„Grundsätzlich ist immer der Lenker für die richtige Ausrüstung des von ihm gestarteten Fahrzeugs verantwortlich. Wird man mit einem falsch ausgerüsteten Möbelfirmen-Leihwagen in einen Unfall verwickelt, kann das – neben dem Schaden am Fahrzeug – auch dazu führen, dass das soeben erworbene Schlafzimmer abgeschrieben werden muss, weil die Kaskoversicherung die Zahlung verweigert“, warnt Letitzki. Die Empfehlung des Experten: Man sollte sich bereits bei der Reservierung bestätigen lassen, dass Winterreifen am Fahrzeug sind. So kann man die Annahme des Fahrzeugs verweigern, wenn es durch die falsche Bereifung nicht „wintersicher“ ist.

Auch ohne Schnee: Herbst birgt Gefahren für Verkehrsteilnehmer

Regen, Nebel, Stürme und eisige Verhältnisse dominieren das typische österreichische Herbstwetter. Schlechte Sicht und längere Bremswege fordern die volle Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer: „Konzentriertes Fahren mit angepasster Geschwindigkeit, sehen und gesehen werden sind die wichtigsten Tipps für eine sichere Fahrt durch den Herbst“, erklärt Asfinag-Verkehrssicherheits-Experte Bernhard Lautner. „Bei schlechter Sicht oder Dämmerung ist das Abblendlicht jedenfalls unverzichtbar“, so Lautner. „Ist lediglich das in neueren Autos vorhandene Tagfahrlicht eingeschaltet, leuchten nur die vorderen Schweinwerfer. Für gute Sichtbarkeit braucht es auch die Rücklichter, das gilt selbstverständlich auch bei der Fahrt durch einen Tunnel.“

Damit die tiefstehende Sonne nicht zu sehr blendet, sollte eine Sonnenbrille immer parat sein. Bei nasser Fahrbahn sollten die schlechte Haftung der Reifen und der damit verbundene verlängerte Bremsweg miteinberechnet werden. Gut funktionierende Scheibenwischer und Frostschutzmittel in der Wischanlage unterstützen eine freie Sicht auf die Straße. (TT.com)