Kufstein - Auch in der kommenden Wintersaison wird an der Bundesstraße aus Kiefersfelden kommend der Verkehr in Richtung Kufstein dosiert. Das war das Ergebnis eines Gesprächs in Kufstein, an dem die grüne LHStv. Ingrid Felipe und Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel teilgenommen haben.

Mit der Dosierampel will man wieder an Samstagen den Mautausweichverkehr einbremsen. „Es sind 600 Pkw weniger, die dadurch durch Zell fahren“, erklärt Krumschnabel den Nutzen. Darüber hinaus seien aber keine baulichen Maßnahmen geplant. (wo)