Zams – Waldbrand, Stromausfall, Tunnelsperren: Eine durchtrennte Hochspannungsleitung bei Imst hielt am Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte im Oberland in Atem und kostete so manchen Verkehrsteilnehmer Nerven. In einem Waldstück bei Zams wurde aus bisher unbekannter Ursache eine 110 KV-Leitung durchtrennt. Es kam zu einem Erdschluss, der auch zu einem kleinen Waldbrand führte.

In weiterer Folge wurde die Stromversorgung in Bereichen von Landeck und Imst unterbrochen. Weil auch die Elektronik in den Tunnel ausfiel, wurden diese automatisch gesperrt, berichtet die Tiroler Polizei. Entlang der Arlberg Schnellstraße zwischen Pians und dem Langener Tunnel in Vorarlberg musste der Verkehr auf die Landesstraßen umgeleitet werden.

Kurz vor 17 Uhr konnten bis auf den Langener Tunnel wieder alle frei gegeben werden. Bis auf wenige Glutnester war am Abend auch der Brand in dem Waldstück unter Kontrolle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Kabel aufgrund einer Materialermüdung gerissen war. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. (TT.com)