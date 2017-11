Bezirk Innsbruck-Land

Umgekippter Fleischlaster legte Brennerautobahn lahm

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden kippte ein mit 24 Tonnen Fleisch beladener Schlepper bei Matrei um und legte sich quer über die drei Fahrbahnen. Bis Mittag musste die A 13 in südliche Richtung komplett gesperrt werden.