Landeck, Zams – Auch wenn der TVB Tirol-West im Juni einen Förderantrag beim Land eingereicht hatte: Bisher konnte kein einziger Abschnitt des 11,4 Kilometer langen Talkessel-Radweges baureif gemacht werden. Lange Zeit stellte sich das Projekt wie ein gordischer Knoten dar. Doch das soll sich 2018 schlagartig ändern, wie Landecks VBM Thomas Hittler, Obmann des Planungsausschusses, am Dienstag hervorhob. Es geht um den Radweg-Abschnitt, der in die geplante „Begegnungszone Malserstraße“ integriert werden soll. Vorbehaltlich Budget-Beschluss im Gemeinderat sollen 1,4 Mio. Euro in das Teilprojekt investiert werden.

Im Detail noch nicht fixiert ist der weitere Fahrplan. Der Teufel steckt im Detail: Zum Beispiel gibt es „radwegrelevante Abschnitte“ und In­frastrukturstrecken. Letztere werden nicht nur von Radfahrern, sondern von allen Verkehrsteilnehmern genutzt. Fördermittel müssen dabei aus unterschiedlichen Töpfen beantragt werden.

Offene Fragen gibt es auch zur Projektträgerschaft. Nach der Absichtserklärung des TVB Tirol-West, die Trägerschaft zu übernehmen, relativierte Obmann Konrad Geiger gestern Dienstag: „Darüber müssen noch Beratungen geführt werden.“ TVB-Geschäftsführerin Simone Zangerl sagte am Dienstag: „Mir ist klar, dass die Leute fragen, weil man noch nichts von der Umsetzung sieht. Wir arbeiten jedenfalls intensiv an dem Projekt.“ Im Moment lote sie weitere Fördermöglichkeiten aus, etwa beim Klimafonds.

Christian Molzer, Leiter der Abteilung Verkehr und Straße beim Land Tirol, war kürzlich bei Koordinierungsgesprächen in Landeck dabei: „Dieses Projekt ist technisch und organisatorisch eine schwierige Herausforderung. Aber es ist machbar.“ Einfache Lösungen werde es wenige geben, dafür umso mehr komplexe Lösungen. Technisch anspruchsvoll sei etwa die Radweg-Einbindung des Bahnhofs – in Richtung Zams und Stadtmitte. Die beteiligten Partner müssten noch viel Arbeit in diverse Vorleistungen investieren. Sein Resümee nach den Gesprächen in Landeck: „Ich sehe überwiegend gemeinsame Interessen der Radweg-Partner.“

Die im Auftrag des TVB vorgelegten Planungen könnten keinesfalls 1:1 umgesetzt werden, stellte Ausschussobmann Hittler fest. „Die vorhandenen Pläne werden wir evaluieren und prüfen, was für Landeck leistbar ist. Molzer können wir für seinen Einsatz nur danken.“

Ein externes Planungsbüro werde Kompromissvorschläge ausarbeiten, bestätigte BM Wolfgang Jörg. „Großes Augenmerk legen wir auf die Auswirkungen auf das Ortsbild.“ Hohe Priorität habe die Anbindung des Bahnhofs an das Stadtzentrum und in Richtung Zams. Möglicherweise werde demnächst eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

„Auch Zams wird seinen Beitrag zum gemeinsamen Projekt leisten“, erklärte Bürgermeister Siggi Geiger am Dienstag. Nach Überlegungen, einen Teil der Trasse an das Innufer zu verlegen, soll der Abschnitt östlich des Klärwerks nun doch auf der alten Bahntrasse verlaufen. „Wir können einige bestehende Radwege nutzen bzw. adaptieren. Anspruchsvoll wird die Lösung vom Riefenlift in Richtung Bahnhof.“ (hwe)